В Украине вернут НДС на все виды горючего: насколько подскочат цены на АЗС

С июля 2023 г. в Украине вернут 20% НДС на все виды горючего. Сейчас этот налог составляет 7%, то есть прибавят еще 13%.

Насколько тогда взлетят цены на АЗС, рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко.

Как изменился рынок горючего после вторжения РФ

Нардеп напомнил, что до 24 февраля основные рынки, где Украина покупала дизельное горючее, бензин и сжиженный газ, были Беларусь или РФ. После полномасштабного вторжения рынок перестроился, и мы начали покупать горючее в Европе.

Также до начала полномасштабной войны в основном все горючее перевозили железнодорожным транспортом. Например, то же дизельное топливо заезжало на нефтебазу, там оно некоторое время сохранялось, после этого реализовывалось уже либо меньшим оптовикам, либо конечным потребителям.

С 24 февраля началась фактически продажа "с колес", то есть бензин, дизельное горючее и сжиженный газ начали завозить автомобильным транспортом.

"После того было урегулирование цены, нефть пошла "вверх", был дефицит и отмена всех налогов. Но мы должны не забывать, что отмена налогов означает и отмену дорожного сбора, потому что в прошлом году дороги не могли ремонтироваться из-за того, что дорожный фонд фактически составлял 0 грн", – говорит Устенко.

Текущая ситуация

По словам нардепа, во-первых, сейчас рынок перестроился, во-вторых, у заправочных станций достаточно неплохая рентабельность и неплохая наценка.

"Если сейчас входная цена по дизельному топливу у оптовиков, например, на западной границе в Черновцах составляет 35-35,50 грн. На нефтезаправочных станциях мы видим цену на дизельное топливо на уровне 47-49 грн. То есть фактически от 10 до 14 грн на сегодняшний день маржа у нефтезаправочных станций. Мое мнение и мнение моих коллег состоит в том, что наценка замортизирует поднятие, большая рентабельность для автозаправочных станций это уже 5-6 грн на литре, а если эта наценка составляет 10-15 грн, то логично, что это поднятие будет находиться в этой наценке. Несколько дней назад был скачок назад, когда ОПЕК заявил о сокращении добычи нефти, но в любом случае после этого пласт снова начал проседать", – объясняет политик.

По его мнению, каких-либо тенденций, что дизельное топливо снова начнет расти в цене, нет. Напротив, он прогнозирует снижение мировых цен на нефть.

"В марте нефть стоила около 120-140 долларов за баррель. На сегодняшний день это около 80 долларов. Так же и азиатские рынки, которые наоборот начали покупать за бесценок российское сырье. В целом цена все виды топлива падает. По сжиженному газу будет незначительное поднятие, потому что там гораздо меньшая маржа. Я думаю, что на 1-1,50 будет поднятие. Но стоит не забывать, что все налоги уходят на нашу независимость, нашу борьбу, войну с врагом", – говорит Устенко.

Какова будет цена на топливо

"Здесь все будет зависеть от Минэкономики, антимонопольного комитета, автозаправочных станций. Если не будет сговора, если автозаправочные станции будут готовы все же оставить ту цену, которая есть и снизить маржу, тогда цены подниматься не будут", — отмечает депутат.

Устенко предполагает, что максимальное повышение цены будет на уровне 1-2 грн.

"8 грн — невозможное поднятие. Даже если мы будем считать освобождение НДС от той цены, которая есть на потолке, это максимум 6 грн. Но такого поднятия не будет, потому что входная цена только снижается. И она снижалась гораздо быстрее, чем снижалась цена на автозаправочных станциях", — подытожил Алексей Устенко.