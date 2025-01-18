В Украине вместо МСЭК заработала новая система: что нужно знать больным

В Украине вместо МСЭКа заработала новая система оценивания функционирования личности. Как она будет работать?

Новая система оценивания функционирования личности от 1 января заменила МСЭКи. Уже создано более полутора тысяч экспертных команд. И это должно решить проблему с очередями, в которых по 6 часов могли сидеть тяжелобольные украинцы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Что изменилось после ликвидации МСЭК

Вместо скандальной МСЭК собираются новые экспертные команды. Женщина с онкологическим диагнозом говорит: старый МСЭК забрал у нее немало нервов. Она не хотела платить взятки, поэтому и не получила группу, соответствующую состоянию ее здоровья.

Со своим тяжелым онкодиагнозом она получила третью группу инвалидности. Однако ее болезнь прогрессирует, состояние ухудшается и она надеется на пересмотр дела уже новой системой.

Она должна получить личное приглашение на визит в экспертную команду. От старого МСЭКа эта больница получила более 1700 незаконченных дел. Их оцифровали, далее дела прорабатывают в электронной системе - рассказывает администратор Иванна.

"Если документы отвечает всем требованиям, автоматически система выбивает время рассмотрения и дату, у нас есть информация на когда назначенное рассмотрение, но кто будет рассматривали у нас нет такой информации", - говорит она.

Это один из коррупционных предохранителей, считают авторы реформы – пациент и врач не должны знать личные данные друг друга до момента оценки.

Светлана пришла сегодня на травматологическую экспертизу. Документы, чтобы получить инвалидность, она начала собирать еще при старой системе. На это ушло 3 месяца. Уже сейчас результаты обследований. Светлана имеет в электронном варианте, но говорит без дочери, она бы не справилась. У женщины артроз двух коленных суставов.

Команда осматривает пациентку, изучает результаты исследований. Свое решение каждый врач из команды подпишет собственной цифровой подписью. Он придет в электронном виде на почту пациента.

Опыта общения с МСЭКами у Светланы не было. Сегодня ее поразило, что не пришлось сидеть в очереди. Ее пригласили на 11 часов и именно в это время начался осмотр.

Что говорят авторы реформы

Авторы реформы говорят, что этой унизительной опции, когда пациенты часами сидят под кабинетами – не будет. Новая система в 4 раза больше сети МСЭКов. По всей Украине сформировано более 1550 экспертных команд.

Из новаций — врачи в экспертных командах теперь не только определяют группу инвалидности, но и процент трудоспособности человека.

У военного мать на оккупированной части Запорожья. Он не хочет, чтобы видели лицо, но рассказывает, что из-за ранения потерял не только слух, но и способность уверенно ходить.

Чтобы окончательно определить диагноз, мешающий военному держать координацию и процент потери трудоспособности, его отправляют на дополнительные обследования, потому что именно от этого будут зависеть выплаты от государства.

Елена Мороз возглавляет структуру под сложным названием Центр оценивания функционального состояния личности. И сама признает, для врачей такая оценка – новая сфера на грани медицины и юриспруденции. Критерии разработаны, но они не универсальны. Врачи пока могут в режиме реального времени консультироваться с экспертами относительно процентов потери трудоспособности, но систему еще будут совершенствовать.

Военный рассказал об общении с МСЭК

У пана Игоря за плечами 12 лет общение с медико-социальными комиссиями старого сорта. Бывшего руководителя Хмельницкого областного МСЭКа он знает не по новостям. Каждые 2-3 года он приходил на перекомиссию и, по его словам, это был квест – сиденье в толпе, никогда нельзя было предсказать, какую бумажку еще нужно донести и каждый раз нужно было доказывать, что недостатки его пищеварительной системы не исчезли. С третьей группой инвалидности его мобилизовали. В свои 55 он был штурмовым пехотинцем. Воевал на 3 направлениях и окончательно потерял здоровье.

Пан Игорь претендует на 2 группу инвалидности. Его осмотрели врачи. Сказали ждать результата. Если они примут решение о подтверждении группы инвалидности, ему больше не нужно будет из года в год доказывать, что он подорвал здоровье на войне.

Как экспертная комиссия будет принимать решение

В зависимости от состояния здоровья экспертная команда может вынести решение – дистанционно, когда пациент на видеосвязи, в стационаре, если человек имеет проблемы с передвижением, или заочно – речь идет о военных с ампутациями, пациентах с 3-4 стадией рака, туберкулезом, после трансплантации органов или врожденных нарушений.

Новая система должна облегчить жизнь украинцам

Личные приглашения, электронная документация, избрание формы проведения оценки состояния здоровья, упрощенная система апелляций – облегчить жизнь украинцам, которые потеряли здоровье и хотят получить группу инвалидности.

Однако, кроме того, чтобы сделать систему понятнее – идея реформы заключалась в том, чтобы уменьшить коррупционные риски и пересмотреть несправедливые решения старой системы.

Какие результаты проверки МСЭК

Именно экс-глава Хмельницкого областного МСЭК стала и символом, и катализатором реформы. В прошлом году это был один из самых больших коррупционных скандалов. Сейчас Татьяна Крупа находится в СИЗО. За 16 лет в должности она подорвала свое здоровье за изучением медицинских дел и сделала себе 2 группу инвалидности, позволяющую не работать. Однако очевидно работа приносила не только стресс. Лишь наличными дома у Татьяны Крупы было найдено 6 миллионов долларов – они были во всех шкафах, и плотным одеялом застилали кровать.

Татьяна Крупа

При ее участии 67 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидности. То есть 30% коллектива областной прокуратуры вместе с руководителем на тот момент – годами получают выплаты пенсии по инвалидности. В Днепре, куда переданы дела о хмельницких прокурорах, тоже говорить не готовы.

Правительство обещало быстрый аудит пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим высокопоставленным должностным лицам, которые должны были провести вместе – Пенсионный фонд, ГБР, нацполиция и СБУ. Однако никаких публичных выводов аудита относительно высокопоставленных должностных лиц до сих пор не было. Единственное обещание правительства – руководители бывших МСЭКов не будут занимать должности в новой системе. Правда, это не касается всего прочего персонала, работавшего в медико-социальных комиссиях.

Руководитель Хмельницкого департамента здравоохранения на должности около месяца, говорит все врачи, вошедшие в экспертные команды, заполнили декларации о своем состоянии. Говорит уверен в них, но на всякий случай оставил для посетителей свой телефонный номер, чтобы в случае чего те сообщали о коррупции.

ТСН итоги 17 января. Главное за пятницу!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВОСТИ НА ВЕЧЕР 17 ЯНВАРЯ — ПЯТНИЦА

Напомним, воины ВСУ рассказали, что на самом деле происходит у Временного Яра.

Читайте также: