В Украине внесли изменения в правила вакцинации несовершеннолетних: с какого возраста можно делать прививки

В Украине внесли изменения в правила вакцинации несовершеннолетних: с какого возраста можно делать прививки

Штамм коронавируса "Дельта" чаще поражает именно детей.

В Министерстве здравоохранения Украины позволили вакцинировать отдельные категории несовершеннолетних с 12 лет. Ребенок должен входить или в группу риска по состоянию здоровья, или иметь документы подтверждающие выезд за границу на обучение, проживание или участие в соревнованиях. Между тем в украинской академии педиатрических специальностей считают, что такие прививки необходима для всех семей, воспитывающих ребенка в возрасте более 12 лет, так как штамм "Дельта" стал чаще поражать именно детей.

Об этом говорится 3 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Полина - одна из первых среди детей в Украине, которую прививали от коронавируса. Сегодня она получила вторую дозу Пфайзер. Уже в середине сентября ее семья едет в Канаду, где девочка будет учиться в местной школе — там прививки являются обязательным для детей старше 12 лет.

Ее семья ждала этой возможности с начала лета. Пока такого разрешения не было в Украине, родители искали другие варианты, чтобы вакцинировать Полину. "У нас были вариант поехать в туристическую поездку в Румынию и сделать вакцину там", — признаются они.

Но месяц назад рекомендации относительно вакцинации детей от 12 лет появились и в Украине. За это время в Ирпенском центре вакцинации прививали уже сотню детей. Основная причина — выезд на учебу за границу.

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Согласно правилам Минздрава, для вакцинации от коронавируса ребенка должны быть либо организационные, либо медицинские причины. Среди организационных — выезд заграницу на обучение, проживание, участие в международных соревнованиях. Среди медицинских — сбои в эндокринной, сердечно-сосудистой системах, хронические болезни дыхательных путей, нервной, мочевыделительной систем, онкозаболевания и проблемы с кроветворением.

Медики отмечают, что для детей, имеющих сахарный диабет или ожирение, что является главным риском относительно тяжелого течения COVID-19, вакцинация дает максимальную пользу. Заболевания своих детей лучше знают родители, поэтому именно они должны стать инициаторами прививки. Однако, разрешение на эту медицинскую процедуру дает только врач.

В Украине несовершеннолетних прививают только вакциной Пфайзер. Этот производитель обновил досье по клинических исследований и получил разрешение на прививку детей от 12 лет.

Председатель правления Украинской академии педиатрических специальностей считает, что в Украине все семьи, которые воспитывают несовершеннолетних, должны иметь право выбора, если они хотят прививать свои детей.

Пока же вакцинация не доступна не для всех, некоторые же использует туристические поездки. — Кардиологиня Евгения Артеменко, скажем, покажет иммунизацию свою дочь во Францию. В этой стране Мария с мамой были на каникулах. Заранее записались через электронную систему и 12-летняя девочка прошла полный курс вакцинации от коронавируса.

Напомним, что из-за распространения распространением штамма "Дельта" в Украине ежедневно растет заболеваемость. Медики утверждают, что эта мутация опаснее для детей и подростков, чем предыдущие. Сейчас в Украине полностью привиты от коронавируса 2000 детей.

Новости Украины: Минздрав разрешил вакцинировать детей, старших 12 лет

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