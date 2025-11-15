В Украине во время атак продают «Шахеды» для развлечений детей: кто зарабатывает

В Украине второй раз с начала полномасштабной войны предлагают купить игрушечные и сувенирные «Шахеды» / © ТСН

Реклама

В Украине с начала полномасштабного вторжения во второй раз появились предложения купить для развлечений игрушечные «Шахеды». Впервые такие предложения, которые напрямую затрагивают чувствительную для миллионов украинцев тему, появились в ноябре прошлого года — тогда один из интернет-магазинов, который предлагает товары для праздников, продавал за 1 тыс. пиньяту в виде «Шахеда». Продавцы тогда предлагали наполнять эту игрушку сладостями и сбивать, чтобы таким образом развлекать, например, гостей. После огласки этой ситуации и после того, как представители Воздушных сил ВСУ высказались, что такие продажи являются попыткой отдельных людей заработать на войне, интернет-магазин убрал это предложение со своего сайта.

Прошел год, обстрелы Украины «Шахедами» только усилились, соответственно, во время атак выросло количество пострадавших и погибших, но, как оказалось, на интернет-платформах объявлений появились аналогичные новые предложения.

Автор одного из таких объявлений отметил, что продает игрушечный «Шахед», которым «детям будет классно играть».

Реклама

Он написал, что товар находится в Голосеевском районе Киева.

Объявление о продаже игрушечного «Шахеда». Скриншот с сайта объявлений.

Как известно, последний часто подвергался атакам настоящих «Шахедов», последствиями были разрушения и жертвы. За свой товар продавец по имени Оксана просит 100 гривен.

Объявление другого автора, проживающего в Днепре, более сдержанно.

Объявление о продаже макета «Шахеда». Скриншот с сайта объявлений.

Он продает за 600 гривен макет «Шахеда» черного цвета с имитацией боевой части. Автор отмечает, что, по его мнению, «это идеальный подарок для любителей авиации и коллекционеров моделей».

Реклама

Действующие военнослужащие руководящего звена и говорили, и говорят, что даже игрушечные «Шахеды» несут потенциальную опасность. Аргументируют это тем, что ребенок, играющий моделью такого дрона, в случае обнаружения приземленного настоящего российского «Шахеда» может не оценить опасности, после чего может произойти взрыв и трагедия.

В свою очередь, социально-политический психолог Валентин Ким говорит, что в продаже таких игрушек есть далеко не один нюанс.

«Конечно, для людей, которые потеряли близких, родных, жилье или просто пережили психологическую травму из-за таких атак «Шахедов» — такие продажи недопустимы. Недопустимо это будет и для наших воинов, для тех, у кого ПТСР», — говорит психолог.

Но отмечает, что игрушки в виде «Шахедов» могут быть частью символической конструкции.

Реклама

«Например, мы выставляем подбитую российскую технику на площадях. Эти локации посещают и дети. В этом случае это признак нашей победы над этой конкретной техникой», — говорит психолог.

Резюмируя, он говорит, что сейчас украинцы живут в условиях тотальной неопределенности.

«Разрушено очень много моральных ориентиров, маяков, на которые можно ориентироваться в обычной ситуации. Общие ощущения общества говорят о том, что это (продажа таких игрушек — Ред.) что-то недопустимое в данной ситуации. Но я не могу сказать, что это — ненормальное», — говорит Ким.

По его профессиональному мнению, человек, создавший игрушечный «Шахед», возможно, руководствуется разными мотивами.

Реклама

«Скорее всего, такой человек вряд ли потерял кого-то. Но мы не знаем личных историй. Руководствуются нормой прибыли. Например, когда в 1940 году немцы обстреливали Лондон, некоторые британцы устраивали экскурсии для жителей городков вокруг Лондона, чтобы они посмотрели на результаты обстрелов», — приводит пример Валентин Ким.