В Украине военного осудили за уклонение от мобилизации: как это возможно

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине к 1 году испытательного срока приговорили военного, который ранее получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.

По данным суда, житель Сумщины в ноябре 2024 года получил «боевую» повестку, однако так и не пришел в ТЦК.

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На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что «в ноябре 2024 года ему дали повестку, он не явился по повестке по состоянию здоровья, была температура. В настоящее время он проходит военную службу».

Суд установил, что по состоянию на июнь 2025 года житель Сумщины действительно проходит военную службу. Однако его все же признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, 59-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за больной мамы

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