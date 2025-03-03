В Украине военных будут протезировать по-новому: почему это важно

В Украине идет внедрение современных методов протезирования. Один из них – остеоинтеграция. Это когда в кость вживляется специальный имплант, на который устанавливают протез. Стоит он миллион гривен, и государство их не финансирует. Поэтому единственный в Украине центр, который занимается таким видом протезирования, вынужден собирать средства самостоятельно.

Почему остеоинтеграция – это последняя надежда для тех, кому традиционное протезирование не подходит и как можно задонатить – в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Аэроразведчик Михаил Собко и противотанкист Денис Готелинский восстанавливаются после ранений в спортивно-реабилитационном центре для ветеранов «Титановые» и готовятся к операции по остеоинтеграции.

Дениса Готелинского мобилизовали в 2023 году. Ранение он получил полгода назад на Торецком направлении. На позицию военного прилетела вражеская мина. В результате взрыва Денис потерял руку и ногу. Военный имеет высокую ампутацию, а потому единственный выход для него это - остеоинтеграция. Когда в кость вживляют титановый имплант, на который устанавливают протез. Такой ему уже сделали на руке. И сейчас он ждет установления импланта в нижнюю конечность.

Денис Готелинский

Готовится к операции по остеоинтеграции и военный Михаил Собко. Уже полгода он пытается освоить протезы. За это время понял - традиционный способ протезирования ему не подходит. Михаил - боец бригады ударных беспилотных авиационных систем «Птицы Мадьяра». Сам из Херсона. До войны был фермером. Два месяца находился в оккупации. Смог выехать и сразу пошел служить. Участвовал в освобождении родного города. Ранение получил на Харьковщине. Его автомобиль подорвался на противотанковой мине. Михаил потерял обе ноги и правый глаз. Военный мечтает как можно быстрее вернуться на службу. Уверен - остеоинтеграция поможет в этом, ведь этот вид протезирования в свое время разрабатывали в США специально для военных, чтобы они продолжали службу после тяжелых ранений.

Михаил Собко

Главное преимущество остеоинтеграционного протезирования это отсутствие так называемой куксоприемной гильзы, которая надевается на ампутированную конечность и которую часто приходится переделывать из-за постоянных изменений культи пациента. Вместо этого в кость вживляется титановый имплант-фиксатор.

Ранее такие операции проводили в два этапа и это растягивалось минимум на полгода. Уже на следующей неделе в Украину приезжает австралийский профессор ортопедической хирургии - Муньед Аль Мудерис. Он разработал одноэтапный метод остеоинтеграции после которого уже на следующий день его пациенты буквально встают на ноги. Он бесплатно проведет 10 операций 8 украинским военным и научит методу наших хирургов. Однако один титановый имплант стоит 1 млн гривен. Поэтому "Титановые" организовали сбор 15 млн гривен на импланты для раненых.

Кроме Дениса и Михаила на операцию по методике доктора Аль Мудериса ждет и Руслан Гурский из Киева. Он добровольно пошел защищать страну в первые дни войны. Сначала был водителем "Града" в 95 бригаде, позже стал управлять беспилотниками. Воевал на Курщине, где в октябре прошлого года получил пулевое ранение в ногу. Ее пришлось ампутировать. Сейчас он ходит на обычном протезе. Но из-за высокой ампутации тот постоянно мучает и не дает двигаться полноценно. Денис прошел все необходимые медицинские исследования и уже готов к операции. Радуется что будет одним из первопроходцев нового метода австралийца.

"Меня на работе ждут, я хочу продолжить свою карьеру в офисе своими замечательными коллегами, мне нужно все-таки быть на работе, ну, даже, возможно, не 8 часов, хоть 7. На классическом, к сожалению, я этого не смогу сделать", - говорит он.

На сегодня примерно 10% ветеранов нуждаются в сложных методах протезирования, таких как остеоинтеграция. Это более 8 тысяч бывших и действующих военных. Сейчас чиновники совместно с врачами и протезистами разрабатывают соответствующие протоколы чтобы импланты для остеоинтеграции финансировались за государственный счет. А пока "Титановые" вынуждены собирать деньги на эти импланты самостоятельно. К сборам можете присоединиться и вы.

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