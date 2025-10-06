В Украине военных начали готовить к фронту по-новому: видео

Подготовка бойцов ТРО / © ТСН

Реклама

В Украине накануне отметили День территориальной обороны.

В честь праздника президент Владимир Зеленский поздравил воинов Сил территориальной обороны с профессиональным праздником и отметил их государственными наградами. Как отметил глава государства, после начала полномасштабного вторжения территориальная оборона помогла сплотить нацию, ведь только в течение первого месяца к Силам ТРО присоединились более 100 тысяч украинцев.

Сейчас 25 бригад Сил территориальной обороны Украины действуют вместе со всеми другими составляющими наших Сил обороны и безопасности. В частности, бригады и батальоны ТРО привлечены к прикрытию важных направлений и воюют на первой линии фронта.

Реклама

На одном из полигонов, где готовят курсантов сил ТРО, побывала корреспондент ТСН Алина Лисовая.

Управлять мототранспортом на одном из полигонов обучают курсантов сил ТРО.

«В нашем учебном центре это новое направление. Мы своих бойцов обучаем это непосредственно первое логистические какие-то моменты, это доезд наших позиций это будет быстрая эвакуация раненых», — говорит руководитель курса «Шторм».



Руководитель курса с позывным «Шторм» присоединился к Силам теробороны с началом полномасштабного вторжения, тогда воевал на Киевщине, а сейчас навыки и опыт передает другим.

Кроме езды, курсанты также овладевают топографией, или ориентирование на местности, управление беспилотниками и основы домедицинской помощи. Все максимально быстро и приближено к реальным условиям.

Реклама

Дроны — одна из главных угроз на фронте, говорит инструктор по тактической медицине с позывным «Юджин». Здесь он вместе с другими опытными бойцами учит курсантов как выполнить задание и сохранить жизнь побратимов.

В учебном центре отмечают, использовать мототранспорт бойцов сил ТРО учат не для штурма, как это к примеру делает враг. В первую очередь, это мобильность. Чтобы быстро добраться до позиций, подвести продовольствие, боеприпасы или провести ротацию.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 6 октября. Ад в Покровске! Блэкаут в Белгороде!