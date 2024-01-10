В Украине восстанавливают разрушенные армией Путина здания: как это происходит и что такое БУР-лагерь (фото, видео)

В одном из сел Нововоронцовской громады Херсонской области отстроили помещение сельсовета. В нем во время оккупации находился штаб россиян. От здания, которому больше ста лет, остались сами стены, к тому же сильно изуродованы. Полтора месяца молодые люди, со всей Украины, жили лагерем в помещении рядом, и восстанавливали уничтоженное россиянами.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Волонтеры отстраивают уничтоженные здания

Несколько десятков человек принялись отстраивать помещение сельского совета в Херсонской области. По состоянию на сегодняшний день, работы уже на завершающем этапе.

Во время оккупации в сельсовете был штаб россиян. Они восемь месяцев уродовали помещение, после уже взрывами вынесло крышу и окна. И сверхстарое здание сдалось. Стены осыпались, пол провалился. После освобождения села здание так и стояло руиной, пока не пригодились волонтеры.

Восстановление Херсонщины

Помочь селу предложила общественная организация "Строим Украину вместе". Работают при поддержке канадского правительства. И еще с 2014 на благотворительных началах помогают восстанавливать разрушенные войной общины. Теперь вот взялись за южные регионы.

"Но на самом деле, когда местные приходят и говорят, как хорошо, что у нас жизнь восстанавливается, как хорошо, что мы видим, что мы не одни, как хорошо, что вы помогаете. Так же этот проект имеет целью вселение надежды на лучшее будущее", говорит проектный менеджер БУР-лагерей ОО "Строим Украину вместе" Ольга Савченко.

Восстановление Херсонщины

Волонтер говорит, что не может быть равнодушной

Маргарита по образованию – биотехнолог, однако сейчас видит свое призвание именно в восстановлении.

"Именно в этой области это важно, потому что я не хочу, чтобы люди думали, что о них забыли. Я просто не вижу свою жизнь спокойной и размеренной. У меня есть силы, я молодая, я имею какой-то опыт, которым я могу делиться с волонтерами и которым я могу помогать людям здесь", — говорит волонтер Маргарита Тарасенко.

Восстановление Херсонщины

Что такое БУР-лагерь

Волонтеры работают в формате, который называют БУР-лагерями. В месяц полтора заходят на объект. Еженедельно прибывает новая группа, предыдущая уезжает. Условия проживания здесь самые простые. Общая комната для сна, доступ к воде и туалету. Нынешнее жилище вообще называют люксовым. Удобно даже котам, прибывшим с владельцами.

От сельсовета остались одни стены! Как молодежь взялась собственноручно делать большой ремонт и получилось ли?

Сельсовет в Нововоронцовской общине почти достроен. Теперь волонтеры собирают досады на мебель для этого помещения. Это последний в этом году БУР-лагерь. Вскоре все разъедутся по домам. А весной планируют восстанавливать новые деоккупированные украинские земли.

БУР-лагерь

Напомним, воины ВСУ рассказали о новой жуткой тактике оккупантов под Авдеевкой.

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