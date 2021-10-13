В Украине впервые донорский орган доставили пассажирским самолетом

Самолет летел из Запорожья в Киев.

Впервые донорскую печень пассажирским самолетом доставили из Запорожья в Киев.

Об этом говорится в ТСН.14.00

В "Борисполе" только что приземлился борт из Запорожья, и на нем привезли орган, который уже в ближайшее время пересадят пациентке столичного института Шалимова.

Орган ждет 26-летняя девушка. Это должна быть ее уже вторая трансплантация, первая была от родной мамы, но орган не прижился. На этот раз для девушки донором станет 53-летний мужчина из Запорожья, у которого случился инсульт, родные мужчины дали согласие на забор органов.

Про доставку органа попросили украинского перевозчика. Уже через час орган был в столице. Транспортировка осуществили бесплатно.

Пассажиры, находившиеся на борту самолета, даже не знали, что с ними был еще один довольно необычный «пассажир».

Обычно в Украине донорские органы перевозят или вертолетами санавиации, или автомобилями. И это, говорят медики, отнимает немало времени, в таких случаях идет на минуты.

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