В Украине впервые нашли донора костного мозга из отечественного реестра: процедура донации будет похожа на сдачу крови

В детской больнице "Охматдет" сейчас готовятся к очередной трансплантации костного мозга, но особенно это событие тем, что донора нашли для пациента в украинском реестре, в котором насчитывается только 9 тысяч человек и который был создан как частная инициатива, говорится в ТСН.

18-летний Олег рассказывает, что любит прогулки и плавать. Сейчас на улицу выходит только, когда разрешают результаты анализов. Летом парень неожиданно для всех заболел. “Была температура, она не сбивалась. потерял сознание, слабость, перестал ходить. То есть было очень плохо”, – рассказывает юноша.

«Сначала думали, что это какой-то тепловой удар обратились к врачу. Нас направили в стационар. Выяснилось, что у нас очень низкий гемоглобин 30 и тромбоциты 1 и очень быстро направили в реанимацию”, — добавляет мама Олега.

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Сейчас парень в "Охматдете" ждет трансплантацию костного мозга. Он стал первым пациентом, которому удалось обнаружить донора в украинском реестре. "Диагноз - апластическая анемия. Лечился в Днепре, получал комбинированную иммуносуперсивную терапию, но, к сожалению, он не ответил на первую линию лечения и единственный шанс — это трансплантация костного мозга и он первый в Украине, кто получит клетки от украинского донора”, — рассказывает заведующий отделением трансплантации костного мозга НДСЛ "Охматдет" Александр Лисица.

Реестр доноров создал Роман после того, как такую пересадку нужно было сделать его жене. Донором тогда стал брат, а саму пересадку провели в Польше. А вот операции от неродственного донора в Украине раньше вообще были невозможны. После изменений в законодательстве первую трансплантацию костного мозга от неродственного донора в Украине провели в апреле три года назад. Материал был доставлен из Польши. За это время Украина получала клетки от доноров из разных стран уже более 60 раз. Сейчас во время войны логистика усложнилась. "Раньше клетки доставлялись самолетами, а сейчас курьер доставляет к границе и уже украинский реестр доноров костного мозга из границы с Польшей везет клетки. Вопрос в тайминге, потому что у нас со времени забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов”, — рассказывает Лисица.

Чем больше людей будет в украинском реестре — тем выше шансы найти донора пациентам здесь. На самом деле трансплантация костного мозга только звучит страшно, чаще всего это выглядит как обычная сдача крови. Врач рассказывает, что есть два метода донации стволовых клеток. “Одно – это ефорезапаратная методика, когда донор 4-5 часов лежит подключен к аппарату. С периферической вены аппарат берет 150 мл крови и обрабатывает. Стволовые клетки оставляет для трансплантации, а все остальное: эритроциты, тромбоциты – возвращает донору. Второй способ – это когда под общей анестезией, из костей операторы проводят забор костного мозга около 30 минут. В течение двух часов наблюдения после наркоза донор тоже может быть свободным. Максимум явление – это наклейки на ягодицах”, — добавляет Александр Лисица.

Такой же диагноз, как у ожидающего пересадку Олега, был у Алексея. Донором костного мозга для него стал его 5-летний сын, потому что ни один донор из украинского и мирового реестров для него не подходил. "Я первый в Украине, когда ребенок стал донором своему отцу. Мы ему объяснили, что ты можешь помочь папе, спасти больше некому. Чем больше украинцев будет в базе, тем больше шансов, что мы найдем совпадение. Потому что генотип все равно влияет на это”, – утверждает Алексей.

Самой младшей же донорке крови, спасшей родного человека в Украине, стала 10-месячная девочка, которая весила всего 8 килограммов. Что еще раз, подчеркивают врачи, свидетельствует, что донация стволовых клеток безопасна для человека, поэтому призывают приобщаться к украинскому реєстру.

Одна из украинских фармкомпаний выделила для этого миллион гривен и сдать свой образец бесплатно, если вам от 18 до 45 лет можно в одном из ее центров. Также заказать тест-набор можно на сайте Украинского реестра доноров костного мозга.

Олег с мамой говорят, знают, что донор, который ему подошел – это мужчина из Киева. Общаться им по закону два года нельзя, но уже называют его героем. “Потому что мы не подошли, как доноры семейные, а к великому нашему счастью где-то какой-то чужой человек нам подошел донор. Поэтому очень интересно, как он выглядит. Это он даст единственный шанс моему сыну вылечиться и жить нормальной жизнью”, – говорит мама Олега.

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