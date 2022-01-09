В Украине впервые отслужили заупокойную литию по Ивану Мазепе и показали его уникальное Евангелие

В Украине впервые отслужили заупокойную литию по Ивану Мазепе и показали его уникальное Евангелие

Экземпляры Евангелия искали на ближнем востоке, а нашли в Киеве.

В Софии Киевской впервые при независимой Украине отслужили заупокойную литию по украинскому гетману Ивану Мазепе.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

В заповеднике София Киевская в Мазепинской капелле главного храма впервые в современной Украине заупокойную литию по гетману Ивану Мазепе служит Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

Это событие – уникальное, рассказывает священник. Ведь начиная с царской России, а затем и во времена СССР фигуру Мазепы всячески унижали, а факты о его жизни искажали.

«Мы отдаем ему должное, чтим его подвиг, считаем его уникальной исторической личностью, которая вывела Украину на новый дипломатический уровень. Человек уникальный – гений, который в свое время шел намного быстрее, чем шло общество», — говорит отец.

Здесь в Софии Киевской экспонируют Мазепинское Евангелие, напечатанное ровно 314 лет назад в городе Алеппо на средства гетмана по просьбе тогдашнего Патриарха Антиохийского Афанасия Даббаса ІІІ. Экземпляры Евангелия искали на ближнем востоке, а нашли здесь, в Киеве, рассказывает Посол Украины в Ливане Игорь Осташ. «Для нас очень важное предисловие патриарха Антиохийского Афанасия потому, что это на 7 страницах посвящен гетману Ивану Мазепе, это текст, который должен быть в учебниках истории Украины», — говорит мужчина.

В Софии Киевской отслужили заупокойную литию по украинскому Гетьману Мазепе | Новости Украины

На презентацию из Ливана специально приехал прямой потомок Антиохийского Патриарха – Цезарь Антуан Даббас с семьей. Его жена Яна – украинка.

«В нашем роду было несколько патриархов, один из них Афанасий Даббас ІІІ, который был первым, кто привез печатный пресс в Ливан. Это все благодаря Ивану Мазепе он смог привезти пресс и напечатать Евангелие. И для меня большая честь сегодня здесь присутствовать», — говорят потомки.

Завершилось торжественное открытие экспозиции выступлением лирника Яремы. Братчик исполнил уникальную «Софийскую колядку», которую в 1889 году нашел и опубликовал Иван Франко, которая вновь прозвучала впервые за более чем сотню лет.

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