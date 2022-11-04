В Украине впервые после начала войны отстроили два больших стратегических моста: где именно

Мосты пришлось взорвать еще в феврале, чтобы остановить наступление оккупантов на Киев.

Впервые в Украине после российского вторжения отстроили два больших стратегических моста. Один из объектов – мост через Трубеж возле поселка Борщив на Харьковской трассе. Второй – мост через реку Ирпень в Стоянке на Житомирской трассе.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Оба путепровода пришлось взорвать еще в феврале, чтобы остановить наступление оккупантов на Киев. Обновление обоих мостов позволяет открыть полноценную работу стратегического транспортного коридора от западной границы до Киева, Полтавы и Харькова.

По только что открытой правой части моста через реку Ирпень уже гоняют автомобили. А под мостом строители наводят марафет. Подкрасить, зашлифовать и обустроить – косметические работы должны закончить через неделю. Однако еще пол года назад мост возле Стоянки лежал в воде.

С началом полномасштабного вторжения мост возле Стоянки оказался в эпицентре боевых действий. Местные жители, пытаясь уйти от войны, попадали под плотный обстрел российских войск. Склады, заправки и жилые дома россияне уничтожали из танков и артиллерии. Путепровод специально не затрагивали, потому что это был путь в столицу. Поэтому на третий день войны мост пришлось взорвать. Быстрое наступление неприятеля остановили.

После освобождения Киевщины от рашистов дорожники сразу начали восстанавливать стратегические объекты. Первым в очереди стал мост возле Стоянки. По трассе Киев-Чоп доставляют большинство гуманитарной и военной помощи из-за границы. Поэтому уже в апреле военные построили временную переправу. А в мае восстановили левый проезд. Это было первое отстроенное мостовое сооружение в стране с начала войны.

Правую часть проезда строили пять месяцев. Строители говорят – это рекорд скорости. Обычно на строительство таких сооружений тратят не менее года. Фактически это новый мост и в разы крепче своего предшественника.

"Его расчетный срок службы – 80 лет. Но это значит, что сама конструкция будет стоять 80 лет, но каждые 20 лет нужно делать капремонт", – рассказал руководитель проекта по строительству моста Александр Бенюх.

Открыв правую часть проезда, дорожнику ограничили движение левой. Старые опоры не выдерживают нагрузку, поэтому придется их укреплять или менять. Однако водители уже почувствовали облегчение, пробок стало заметно меньше.

"Сужение было, пробки утром. Немного было не удобно. — Проще будет? — Конечно, я только из Житомира — никаких проблем", — рассказывают водители.

Из-за военных действий в Киевской области было полностью разрушено 48 мостов. Поэтому десятки населённых пунктов были отрезаны от удобного сообщения со столицей. Строительство путепроводов значительно улучшает логистику как для военных, так и для гражданских.

"Транспортное сообщение восстановлено полностью на всех 48 объектах. Построены объездные дороги и пути. У нас 10 объектов восстановлено полностью и сейчас запроектировано еще 10 проектов. Мы можем приступать к их реализации", – рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Восстановление мостов в Украине открывает полноценную работу стратегического транспортного коридора от западной границы к центру и востоку страны. Временные переправы возле восстановленных объектов не будут убираться, они будут использоваться в случае усложнения движения на основных магистралях.

Читайте также: