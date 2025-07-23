В Украине впервые с начала полномасштабной войны люди вышли на акции протеста: что они рассказали

Протест против скандального закона по НАБУ и САП / © ТСН

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В Украине вспыхнул первый многолюдный протест с начала полномасштабного вторжения. Люди вышли на улицы, протестуя против закона, который, по их мнению, урезает автономность НАБУ и САП. Митинги прошли в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. В столице митингующие даже нарушили комендантский час.

Об этом идет речь в сюжете корреспондентов ТСН.

Киевляне собираются ближе к восьми вечера. Среди толпы преимущественно молодежь. Люди просят президента ветировать закон, урезающий полномочия антикоррупционным органам. Атмосфера властвует положительно. Люди улыбаются, дорисовывают самодельные плакаты прямо на дороге и соревнуются в креативности.

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«Меня возмутил законопроект, который предлагает генпрокурору держать НАБУ и САП», — говорит протестующая.

Среди участников акции есть военные, в частности — ветеран русско-украинской войны Александр Терен.

«Потому что это важно сейчас не молчать, потому что у нас народ, это власть», — говорит он.

Площадь возле театра Франко протестующие выбрали, потому что она расположена недалеко от Офиса президента. Несколько полицейских акции не мешают.

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Около полутысячи человек в то же время собираются и во Львове. На площади перед памятником Шевченко они требуют сохранить независимость антикоррупционных органов. Полсотни людей выходят на протест в Одессе.

«Я предполагаю, что у нас российские агенты и агенты влияния есть везде, это наша беда, но надо очищаться, а не уничтожать из-за этого! Я предполагаю, что и в НАБУ были люди, которые каким-то образом сотрудничают с Россией, но это не повод закрывать НАБУ», — говорят участники акции протеста.

Несмотря на грозу и ливень, протестуют и в Днепре. Люди трогаются колонной на Европейскую площадь, которая находится в самом центре города.

Между тем, в Киеве митингующие до последнего надеются — президент таки наложит вето. Впрочем, этого не произошло. Ближе к полуночи большинство расходятся. Впрочем, несколько десятков человек остаются ночевать под открытым небом.

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