В Украине впервые статус "инвалид войны" дали девочке, которая получила ранения от обстрелов на Востоке

В Украине впервые статус "инвалид войны" дали девочке, которая получила ранения от обстрелов на Востоке

Ранее такой статус могли получить только взрослые.

Первый ребенок со статусом инвалидности полученной в результате боевых действий на Востоке Украины. Юристы уже несколько лет пытались добиться внесения изменений в законодательство, трое детей получили отказа и все из коллизии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Майи 14 лет и она с ужасом вспоминает день, когда у их дома упал реактивный снаряд. «Мы с мамой вышли за Викой (сестра -ред.) в садик, немного отошли от дома и услышали выстрелы. Спряталась за маму и мы сначала стояли, а потом думали до дома добежать... Когда я очнулась, она уже лежала», — рассказывает девочка.

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Тогда их город Бахмут называли по советской привычке Артемовском и так мощно обстреляли впервые. Двое погибших — среди них одноклассник Майи Егор и ее мама — Марина.

В память о том дне во дворе школы поставили мемориал — это было сразу после подписания вторых Минских договоренностей, люди надеялись, наконец перестанут стрелять. Некоторые даже подумали, это не обстрел, это салют.

Девушки остались круглыми сиротами. Майя еще на несколько месяцев попала в больницу. «На ноге у меня был открытый перелом, на ноге была трещина, в кончике на спине достали осколок», — рассказывает ребенка.

«Там косточка разбита, она так и осталось. Там осколки остались еще в тканях», — добавляет бабушка Майи.

Юристы из гуманитарной миссии предложили помочь получить статус инвалида войны, сначала оказали — закон не позволяет. Могут быть инвалидами войны... только взрослые. «Дети не имели права на получение этого статуса», — объясняли чиновника.

Чтобы внести изменения в законодательную базу понадобилось три года. Некоторые дети уже даже успели вырасти. Теперь шанс на получение есть, хоть и процедура непростая.

Новости Украины: первый ребенок получил статус инвалидности из-за боевых действий на Востоке

«Может получить ребенок, который получил ранения и ранения привело к инвалидности, и нужно подтвердить документами из больницы, от полиции. Межведомственная комиссия, на которую этот пакет документов отправляется и она принимает решение», — говорит юрист гуманитарной миссии Ольга Юдина.

Такая бумажка теперь позволит Майи получать бесплатно лекарства и ездить в санаторий, теперь не надо платить коммунальные и за проезд в городском транспорте, раз в два года можно воспользоваться бесплатными перевозками по Украине. Но самое главное — создан прецедент, а следовательно другим раненым детям теперь отказать в статусе и льготах, чиновникам будет сложнее. Таких детей в Луганской и Донецкой области, по подсчетам юристов, до сотни.

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