В Украине впервые удалили гигантскую опухоль у младенца, которая была вдвое больше его головы

Опухоль развивалась в утробе вместе с малышом.

В Украине впервые успешно прооперировали младенца с опухолью почти вдвое больше головы. Такие дети рождаются один раз в сто тысяч случаев. И роды, и удаление самого образования – это большой риск, потому что ребенок может умереть от кровотечения.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Швы на лице и шее Егора – сейчас единственное, что напоминает о том, каким родился мальчик. «На последнем УЗИ, на 33 неделе показало, что есть патология, большая опухоль и она постоянно развивается», – отмечает мама ребенка.

На снимках УЗИ эта опухоль уже заметно больше головы плода. С ними Любви посоветовали обратиться в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Где после консультации приняли решение – рожать она будет там.

Женщине делали кесарево сечение в присутствии бригады хирургов и детских реаниматологов. Риск был большой. Мальчик родился весом 3 килограмма 600 граммов. Из них треть весила только опухоль. Она занимала часть головы и шеи. «Даже больше, чем голова. Потому что я на другой день заходил, смотрел, это было страшно видеть своего ребенка в таком состоянии», — уверяет отец мальчик Виталий.

«Эта локализация вообще критическая, потому что опухоль прорастала в глубокие структуры шеи, магистральные сосуды, нервы, сдавливала дыхательные пути и пищевод», – рассказывают о рисках медики.

Оперировать младенца сразу было опасно, потому что в опухоль хорошо поступала кровь. А удаление образования вместе с ним могло привести и к остановке сердца. Поэтому врачи должны были подготовиться. Сначала забрали из опухоли жидкость. Затем в институте Амосова заблокировали основной сосуд, снабжавший кровь. И только после этого, спустя три недели после рождения, хирурги принялись оперировать.

«Еще никогда в Украине не было такой гигантской тератомы, которая была бы успешно прооперирована и разными методами», — констатируют медики.

Во время операции мальчику сразу же сделали подтяжку лица. «Будет заметен только рубец перед ушком. Все остальные рубцы будут спрятаны в волосах. Когда он отрастет, то никакие рубцы спереди, сзади не будут заметны, все будет спрятано», — убеждают хирурги.

«Я не могла налюбоваться первые дни. Ребенок очень изменился», — радуется мама мальчика.

Под операционной родители просидели 7 часов. Когда врачи кончили, отец заплакал. Говорит – понимал, что шансы были 50 на 50, но верил в лучшее.

Теперь Егор вполне здоров, опухоль была доброкачественной. Лишь иногда придется показываться врачам. А сегодня мальчик после полутора месяцев в больнице наконец-то поедет домой. Там его уже заждалась 10-летняя сестренка.