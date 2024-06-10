В Украине впервые установили биопротезы двух лап беспризорному псу из Кропивницкого: фото, видео

Моцарт не мог ходить, потому что не имел ни передней, ни задней лапы.

Моцарт – приблудный пес из Кропивницкого стал первым животным в Украине, которому имплантировали биопротезы для обеих лап.

Эта технология уже помогает спасать других четвероногих, пострадавших от войны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Шворак.

Вместо двух лап - протезы, другие две - искалеченные, но Моцарт бегает и скачет активнее любого здорового пса. Два года назад его привезли в клинику волонтеры. Что с Моцартом случилось - не известно, но пес был истощен, его лапы как будто оторвало взрывом, или кто-то намеренно их отрезал.

"Вес была собаки примерно 9 килограммов. Мы начали за ним ухаживать, мы ему дали первый шанс, чтобы его откопать, потому что он желтый был. У него очень тяжело было, потому что такое у него состояние было 50 на 50 - выживет он или не выживет. Но он захотел жить", - говорит ветеринарный врач Антонина Кагирова.

Моцарт в ветклинике

Через несколько недель в Кропивницком Моцарту сделали первые операции. Моцарт не мог ходить, потому что не имел и передней, и задней лапы. Поэтому тележка в этой ситуации не помогла бы. Кропивницкие ветеринары начали искать коллег, кто взялся бы за протезирование собаки-бездомной.

Откликнулись несколько врачей. Один из них переселенец из Харькова, хирург-ортопед Виталий Клубань.

"Сложностью было то, что надо было одновременно протезировать две конечности. Это был первый случай такой поэтому именно проектирование было важно. Потому что надо было все рассчитать до одного миллиметра, чтобы все эти импланты подошли", - говорит Виталий Клубань.

Операция прошла успешно - импланты тоже прижились. Благодаря этому опыту ветеринарное протезирование в Украине уже не исключительное явление. Хотя и дорогое - напечатать искусственные лапы стоит от 600 евро, а государственных программ для животных не существует. Однако владельцы готовы платить, чтобы поставить любимцев на протезы.

"Есть большой спрос на это в связи с военными действиями в нашей стране. Уже мы протезировали пациентов, которые получили ранения военные. Этот опыт, который мы получили - он стал бесценным в наше время", - говорит Виталий Клубань.

Бывший бездомный с двумя биоинтегрированными протезами вместо лап стал звездой в Кропивницком. Моцарт привык к вниманию прохожих. И от каждого требует ласки. Вскоре ему напечатают другие «ботиночки» на импланты - с амортизацией для удобного бега. И врачи будут искать для пса постоянный дом и хозяев. Потому что пока Моцарт живет в клетке в ветеринарной клинике.

Моцарт на протезах

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