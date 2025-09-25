В Украине вручили рекордную загадочную платежку за коммуналку: кому и за что

Житель квартиры говорит, что не соглашается с показателями счетчика воды, но платить настроен / © ТСН

Стали известны новые подробности нестандартной истории, которая на днях произошла в Тернополе — по данным местного водоканала в квартире одной из многоэтажек длительное время из-за неисправного бачка унитаза утекло 4700 кубометров воды на сумму более 173 тысяч гривен. Соответственно, по данным коммунальщиков, тернополянин теперь должен погасить этот долг, в противном случае ему либо отключат воду, либо заблокируют канализацию.

ТСН.ua разыскал мужчину, проживающего в этой квартире. Его зовут Андрей Филык, его версия развития событий кардинально противоположна той, о которой на днях рассказали в «Тернопольводоканале».

«Это было как-то внезапно. На прошлой неделе прорвало трубу в санузле. Соседка вызвала работников водоканала, работников ЖЭКа. Что-то там ремонтировали, крутили у счетчика. А потом мне просто пришла платежка на 173 тысяч гривен», — говорит Андрей.

При этом он говорит, что в квартире постоянно проживает и предполагает, что показатели счетчика не соответствуют объему потребленной воды.

«Вода текла буквально день. Мне тоже интересно, куда делся тот объем воды, о котором говорят. Есть еще интересный вопрос: когда я перекрывал воду в квартире, она текла. Как это возможно? Единственное, что мне сказали — разделить эту сумму на несколько месяцев. Я так понимаю, что другого выхода у меня нет. Оплатить эту платежку все равно потребуется. Надеюсь, что будет постепенная оплата на несколько месяцев. Надеюсь, что так будет. Будет очень хорошо, если эта сумма будет разделена на 12 месяцев», — говорит Андрей.

Версия водоканала: объем был начислен счетчиком

Напомним, по версии коммунальщиков, объем потребленной воды был колоссальным.

В «Тернопольводоканале» говорят, что точно неизвестно, в течение какого времени было накручено 4700 кубометров. Не исключают, что речь может идти о годовом сроке.

«Так просто предприятие не сможет оставить эту ситуацию», — уточнял в комментарии для ТСН.ua начальник отдела расчетов населения КП «Тернопольводоканал» Руслан Бурмас.

По его словам, есть намерения предложить собственнику жилья заплатить долг частями, но если тот откажется, то водоканаловцы имеют право и обязанность обратиться в суд, кроме того, могут прекратить услугу водоснабжения.

Кроме того, на официальной странице «Тернопольводоканала» было опубликовано сообщение, что якобы имела место невнимательность абонента. Коммунальщики призвали потребителей внимательнее относиться к состоянию сантехники и исправности входных кранов.

Ранее сообщалось о том, что владельцам квартир более 60 «квадратов» угрожают описанием кастрюль за долги. Налоговая рассылает соответствующие «письма счастья» .