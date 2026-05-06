В Украине вспыхнули масштабные лесные пожары: сотни людей и авиация не могут ликвидировать очаг

Лесной пожар на Закарпатье

Украину охватили масштабные лесные пожары. Самая сложная ситуация сейчас на Закарпатье, где огонь распространился на сотни гектаров горной местности. Тем временем на Ривненщине очередная попытка сжечь сухую траву привела к пожару в лесу и разрушению частного хозяйства. Спасатели работают в усиленном режиме, привлекая авиацию.

Закарпатье: 375 гектаров в огне

В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается борьба с огнем на площади 375 гектаров леса. Тушение осложняется тем, что это горная местность — тяжелая техника спасателей может проехать далеко не везде.

Чтобы обуздать стихию, в небо подняли авиацию для осуществления сбросов воды. К спасательным работам привлечены:

более 250 работников ГСЧС;

сотрудники лесного хозяйства;

почти сотня местных жителей.

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения такого масштабного возгорания.

Ровенская область: последствия сожженного сухостоя

На Ривненщине причина лесного пожара уже точно известна — это человеческая халатность. Огонь перекинулся на деревья во время сжигания сухой травы.

Последствия оказались разрушительными:

пламя распространилось на 5 гектаров леса;

огонь охватил частное хозяйство;

уничтожено перекрытие одного из зданий.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам со строгим призывом: не сжигать сухую траву и кустарники. Такие действия в условиях сухой погоды мгновенно приводят к неконтролируемым пожарам, которые уничтожают не только экосистемы, но и имущество людей.

