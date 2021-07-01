В Украине вводят COVID-сертификаты: как выглядит документ и признает ли его Европа и мир

В Украине вводят COVID-сертификаты: как выглядит документ и признает ли его Европа и мир

Согласованной позиции Евросоюза по COVID-сертификатам до сих пор нет.

Сертификаты с сегодняшнего дня, 1 июля, начинают работать в тестовом режиме. Все, кто получил две прививки от коронавируса, могут получить пробную версию в приложении "Дія". В программе будут два формата сертификата — внутренний и внешний. По внешнему сертификату украинцы смогут пересекать границы с ЕС.

Что мешает открыть границы для украинцев, об этом говорится 1 июля в сюжете ТСН.19:30.

Правительство поручило:

Минцифры и Минздраву: за месяц разработать правила подтверждения действия COVID-сертификата и образец COVID-сертификата.

Минцифры: обеспечить формирование, отображение и подтверждения действия COVID-сертификата через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием приложения "Дія".

МИД: обеспечить использование COVID-сертификата для пересечения государственной границы иностранных государств; заключение договоров о взаимном признании COVID-сертификатов.

Однако согласованной позиции Евросоюза по COVID сертификатов до сих пор нет.

Новости Украины: коронавирусные сертификаты начинают работать в тестовом режиме

Андрей — фотограф. До пандемии работал в Гамбурге. Работодатели уже ждут его возвращения. Как только у Андрея появилась возможность привиться, он пошел в центр вакцинации. Выбрать производителя вакцины у него возможности не было. Вакцинировался CoronaVac в МФЦ.

У Андрея подходит время для второй прививки, после него он может получить COVID-сертификат. Однако теперь Андрей сомневается, пропустят ли его на границе, когда увидят что он привит китайским CoronaVac.

Также читайте Девять стран Европы разрешат въезд привитым Covishield — СМИ

Сейчас Европа признает 4 вакцины — Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и вакцину AstraZeneca. Среди этого перечня не имеет китайского CoronaVac. А отдельные европейские страны не признают AstraZeneca, которая произведена в Индии и Южной Корее. С другими продолжаются согласования.

Украина же с сегодняшнего дня запустила COVID-сертификаты в тестовом режиме. Все кто привился от коравируса дважды, уже могут воспользоваться пробной версией в "Дії". С более 700 тыс. привитых дважды более 10 тыс. украинцев готовы тестировать систему.

Как это сделать — министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорит, что дополнительные инструкции придут на электронную почту в течение 48 часов.

"Бета-тестирование в программе "Дія" будет продолжаться 2 недели. Это время уйдет на устранение недостатков, если таковы будут. По окончании тестового режима все украинцы, которые получили 2 дозы прививки от коронавируса, смогут автоматически видеть сертификаты в приложении "Дія", — отметил Федоров.

В Министерстве цифровой трансформации впервые для ТСН показали, как выглядит внутренний "ковидный" сертификат и документ для внешнего использования.

В Украине вводят COVID-сертификаты: как выглядит документ на бета-тестировании

"Это два разных документа. Международный документ сделан по всем канонам европейского документа полностью на основе документации и он сохраняет больше персональных данных с использованием электронной подписи. Внутренние документы сохраняют меньше информации", — рассказал министр.

Внутренний документ только один. Внешних может быть несколько — например, международный сертификат о вакцинации, сертификат о ПЦР-тестирования.

Внутренний сертификат будут использовать, например, для массовых мероприятий, как пропуск на концерт, или соревнования. А вот внешний сертификат будут проверять на границе. Однако речь идет не только о ЕС. Украина сейчас обсуждает правила въезда также с другими странами: США, Израилем, Канадой, Австралией, Францией и т.д.

После окончания тестового режима в "ковидные" сертификаты кроме информации о вакцинации, можно будет вносить данные о том, когда человек переболел, и результаты ПЦР-тестирования.

Напомним, что корреспондентку ТСН с COVID-сертификатом о прививках непризнанными в Европе вакцинами пустили во Францию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку