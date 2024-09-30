В Украине выпал первый снег: где именно встретились осень и зима и какая погодная аномалия ждет страну

Традиционно заснежило украинские Карпаты, там уже минусовая температура. Более того, безумные ливни тоже накроют Украину. Однако и это еще не всё. Украинцев ждет очередная аномалия.

В какие регионы лопнет непогода, где на столбике термометра будет минус, а где продлится лето, расскажи журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Первый снег

Утром 30 сентября первый снег выпал на высокогорье Карпат. Снег зафиксирован на курорте Драгобрат и горной долине Пожижевской. Пользователи социальных сетей выкладывают в сеть фотографии заснеженных склонов и горных долин в Ивано-Франковской области.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время на высокогорье будет до -3...-5 градусов.

Гору Поп Иван тоже заснежил.

Первый снег в Украине. Фото из соцсетей

Она является одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Утром в последний день сентября там наблюдался туман, ветер был северный 20-22 м/с, температура воздуха составляла -5°С.

Первый снег в Украине. Фото из соцсетей

Об этом сообщал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Спасатели призывают туристов быть очень аккуратными во время походов в горы. Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды. В частности, об этом сообщали в "Укргидрометцентре".

Прогноз погоды в Украине на 30 сентября. В западных, Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° тепла. до 16°, днем 20-25°, в большинстве северных областей ночью 6-11°, днем 14-19°, юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м. /с.”

Теплый октябрь

Однако синоптик Игорь Кибальчич успокаивает и говорит, что начало октября практически на всей территории нашей страны следует ожидать необычно теплым.

"В результате атмосферной циркуляции юго-восточного направления, установившейся в последние дни, к нам продолжит поступать теплый воздух с более южных широт. Этому процессу также будет способствовать наличие малоподвижного антициклона над Уралом. Таким образом, температурный режим будет превышать норму на 4 – 9 °С", а иногда возможно еще выше."

Однако, по словам синоптика, иной характер погодных условий сложится в западных областях. Здесь прохождение малоподвижного холодного фронта, а также влияние прохладного воздуха из Скандинавского полуострова обеспечит более низкий температурный фон. Более того, в отдельные дни не исключены заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. В высокогорной части Карпат может наблюдаться выпадение снега и образование снежного покрова.

"Дожди в нашей стране вероятнее во второй половине недели, которые местами будут сопровождаться грозами (преимущественно на юге). Хотя пройдут осадки не по всей территории страны. На востоке продолжится засушливый период, а вместе с ним и чрезвычайный уровень пожарной опасности в экосистемах."

По прогнозу Игоря Кибальчича в понедельник и вторник, 30 сентября – 1 октября, в большинстве областей осадков не предполагается. Лишь в западной части временами пройдут небольшие, иногда умеренные дожди.

В высокогорной части Карпат ожидается мокрый снег. Температура воздуха в западных регионах будет составлять ночью в пределах +4…+10 °С, днем +9…+15 °С; в Карпатах ночью около 0°С, днем +1…+6°С.

На остальной стране ночью +10…+16 °С, на побережье морей до +18 °С; днем +20…+25 °С, в юго-восточной половине местами до +27 °С. Похожая погодная ситуация будет и во второй половине недели.

"В период со среды по пятницу (2-4 октября) по всей территории нашей страны будет преобладать теплая и малооблачная погода, без осадков. Лишь днем 4 октября в западной части пройдут местами умеренные дожди. Температура воздуха в западных регионах ночью будет колебаться в диапазоне +2...+8°С, в среду на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...-3°С; днем +13...+20°С., дневная +20…+27 °С."

В выходные, 5 – 6 октября, под влиянием атмосферного фронта из юго-западной Европы погодные условия начнут постепенно меняться.

"В большинстве областей пройдут дожди, в южной части с грозами, а также усилится ветер южной четверти. Без существенных осадков сохранится лишь в юго-восточной половине Украины и в Крыму. Температурный фон останется аномально высоким: ночью ожидается +11...+17°С", днем +16…+22 °С, на юго-востоке, в Приазовье и Крыму местами до +28 °С."

Температурные контрасты

О значительном температурном контрасте – от +9 до +26 говорила и Наталья Диденко. Предупреждала синоптика и о сильном ветре и ливнях.

"В ближайшее время значительный температурный контраст — от +9+14 градусов на западе до +22+26 градусов на востоке Украины. Днем 30 сентября сильные дожди возможны в западных областях Украины, в Карпатах с мокрым снегом. Даже и не думайте идти в горы, немного подождите. На остальной нашей территории — сухая погода. уже сегодня — холодяк, даже днем +7+11 градусов, бррр, пуховики! На севере +13+18 градусов.

В свою очередь синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что по расчетам мировых прогностических центров, для первой декады октября на Западе температурный фон будет несколько ниже из-за поступления более прохладного воздуха.

"Возможно, даже на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Но это только по западным областям."

Тем временем на остальной территории Украины еще остается температура близкая к норме, в частности, на Севере и частично в центральной части. На Юге и Востоке – чуть выше, в том числе на 1-2 градуса. Эксперт подчеркнула, не настолько как сейчас, потому что сейчас где-то на 6 градусов на Юге и Востоке выше климатической нормы – очень высокие вот эти значения температуры. Добавила, уже будет сглаживаться этот процесс.

"И, в принципе, по октябрю, если говорить, то все равно даже несмотря на то, что первая декада в западных областях может оказаться немного прохладной, остальное время ожидаем, что будет либо близко к норме, либо на 1 – 1,5 градуса выше. Речь идет о средней месячной температуре."

Наталья Птуха заметила, что ожидается, что в октябре дождей будет больше, чем в сентябре по крайней мере. Потому что тот блокировочный антициклон с Востока наконец-то постепенно потерял свою силу, а процессы в октябре будут более изменчивы.

"Конечно, будут чередоваться дни как с солнцем, так и с облачностью, а и кое-где с дождями. Ожидаем, что все же время от времени уже будем иметь больше осадков."

По словам синоптикини, согласно многолетнему анализу, абсолютный максимум для октября составляет +26 – +34 градуса. На высокогорье Карпат +20 – +21 градус. Абсолютный минимум температуры, фиксированный когда-либо в октябре, от -4 до -16 градусов, то есть разно по территории Украины. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах даже местами -17 – -23 градуса.

"Октябрь – переходный месяц. Здесь может быть как +30 градусов в некоторые дни, так и -20 градусов. Преимущественно, если это -20 градусов, то, возможно, это больше гор касалось, или Северо-Востока. Это очень кратковременные процессы."

В то же время Птуха подчеркнула, что пока морозов в Украине еще не будет.

"Пока у нас в условиях изменения климата вообще все чаще становится больше теплых дней. Конечно, есть и исключения, как сейчас по Западу, где будет немного прохладнее в первой декаде октября. Но остальное время ожидаем, что все же температура будет близкой к норме и даже немного выше".

Больше тепла и отсутствия заморозков

До конца года осталось менее ста дней, то есть уже через два месяца наступит зима, а над большей частью Украины властвует летняя погода. Синоптики констатируют, что метеорологическое лето продолжается. Напомним: лето заканчивается, когда среднесуточная температура становится ниже +15 градусов в течение нескольких суток подряд, пока она значительно выше. Но скоро температура должна резко снизиться, наступит настоящая осень, сказала руководитель отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" кандидат географических наук Татьяна Адаменко.

"Погода в октябре обычно контрастна и может меняться несколько раз в день. На подавляющей части территории происходит устойчивый переход среднесуточных температур через +5 градусов в сторону снижения, вплоть до перехода через 0 градусов, наступает время предзимья. Только в южных областях и на Закарпатье этот переход происходит в первой половине ноября. в южных областях наблюдалась температура +29-34. С 14 по 17 октября небо прояснится, наступит короткое "бабье лето", которое правильнее назвать золотой осенью, ведь даже днем будет не теплее 11-13 градусов. -9 градусов днем и до +4-6 ночью и умеренными дождями.

Магнитные бури

Также не стоит забывать и о магнитных бурях. По предварительным прогнозам ученых, на этой неделе космическая погода будет балансировать между слабым и умеренным уровнем геомагнитной напряженности. Дни со слабым уровнем геомагнитной напряженности прогнозируют на 30 сентября, 1, 4 и 6 октября. Во время них лица с повышенной чувствительностью к воздействию магнитосферы могут страдать от усиления болевых ощущений у людей с хроническими заболеваниями, снижения работоспособности и производительности, влияния на электронные устройства и системы коммуникации, повышенной раздражительности и нервозности, снижения концентрации внимания. Умеренный уровень геомагнитной напряженности, как предполагают ученые, следует ожидать 2, 3 и 5 октября. В эти дни лица, чувствительные к воздействию магнитосферы, могут ощущать расстройства равновесия и координации движений, возможные эффекты воздействия на репродуктивную систему, повышенную раздражительность и нервозность, снижение концентрации внимания.

Советы врачей

Чтобы обезопасить здоровье и самочувствие от воздействия геомагнитных перепадов, больше гуляйте на свежем воздухе, употребляйте достаточно воды, откажитесь от вредной пищи и напитков, старайтесь не переутомляться и избегать стрессов, держите под рукой необходимое лекарство и следите за своим артериальным давлением. Если же чувствуете усиленное недомогание – обращайтесь к врачу.

Между тем, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в первые дни октября на большей части территории Украины сохранится аномально теплая погода, а в третьей декаде месяца местами ожидается снег.

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