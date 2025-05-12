В Украине выплачивают компенсацию из-за войны: кто может получить и сколько

В Украине работает программа «Восстановление»

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665 миллионов гривен дополнительно направят на выплату компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы «еВідновлення». Это — помощь украинцам для проведения мелких и капитальных ремонтов. Этих средств хватит, чтобы восстановить еще почти 8 тысяч жилых помещений. На днях исполнилось два года с того, как программа «еВідновлення» стала доступной для украинцев.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Жительница Ирпеня Валентина Буяло потеряла дом из-за войны России. Это была обычная пятиэтажка на 164 квартиры, рассказывает Валентина. Во время оккупации россиянами она пострадала сначала от «Градов», а когда оккупанты выходили из города вбили по ней ракетой из самолета. Валентина с сыновьями и больной мамой в это время была в эвакуации. Дом признали непригодным для проживания, жителей переселили в модульные домики.

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Дом, который уничтожили оккупанты / © ТСН

«По сегодняшний день, три года мы видим никакого восстановления ничего нет», — говорит женщина.

Поняв, что восстановления не дождется, Валентина подготовила все необходимые документы и подала заявку на в приложении «Дія». Об этой возможности, говорит узнала из новостей. Уже через два месяца электронный сертификат на приобретение нового жилья был в ее смартфоне, а полтора миллиона гривен на специальном счете.

Купить новое жилье в ее родном Ирпене Валентина не смогла, потому что дорого. Купила квартиру неподалеку — в Ворзеле.

О создании возможности в несколько кликов на смартфоне зафиксировать поврежденное или разрушенное жилье граждан для получения возмещения президент Зеленский говорил еще в первые дни полномасштабного вторжения россиян, рассказывает вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «еВідновлення» — уникальная услуга, аналогов которой в мире нет. Для ее создания задействовали десятки государственных институтов на всех уровнях, рассказывает министр.

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Только за два года существования программы «еВідновлення» украинцами было подано более 850 тысяч заявок о поврежденном имуществе. Более 90 тысяч семей уже получили компенсации на почти 9 млрд гривен, рассказывает Федоров.

Чтобы получить возмещение необходимо подать заявку в приложении «Дія» или через Центр предоставления административных услуг, рассказывает заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская. Далее эту заявку получает орган местного самоуправления, на территории которого находится имущество. Комиссия на месте фиксирует и оценивает повреждения. Далее по специальной формуле и коэффициентам, определенным Кабмином, начисляется и выплачивается сумма компенсации.

"На легкие - средний чек, средняя сумма компенсации - это 75 тысяч гривен, если говорить за средние ремонты, то это около 350 тысяч на восстановление поврежденного жилья. Если говорить о компенсации за уничтоженное жилье, то уже более 9 тысяч семей уже имели возможность приобрести такое жилье и здесь средняя сумма компенсации полтора миллиона гривен", - говорится в сюжете ТСН.

72-летняя жительница Ирпеня Лидия Репик показывает ТСН фотографии своего дома. Изуродованный фасад, стены, крыша и уничтоженный гараж. Убытков насчитали почти на 300 тысяч. На ремонт от государства женщина получила 200. Этих средств хватило, чтобы сделать внешние работы: восстановить и утеплить фасад, заделать дыру в стене и перекрыть частично крышу шифером.

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«Я очень довольна, что такая программа есть, что мне помогли, потому что я сама этот фасад не сделала», - говорит Лидия.

Создатели программы постоянно совершенствуют уже существующие сервисы и добавляют новые. Так, с недавних пор стало возможным получить деньги на восстановление уничтоженного дома на собственном земельном участке.

"Уже 300 семей получили первый транш выплаты для восстановления своего жилья. Сейчас мы говорим о средней сумме компенсации в 2,2 млн грн", - говорится в сюжете ТСН.

Работают разработчики «еПідтримки» и над алгоритмами и механизмами получения компенсации за утраченное жилье на оккупированных территориях. Чтобы государство смогло как можно быстрее предоставить деньги важно, чтобы недвижимость была внесена в Реестр вещных прав, отмечают чиновники. Если имущественные документы утрачены их необходимо будет восстановить через суд по упрощенной процедуре. Над соответствующим законом сейчас работают народные избранники.

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