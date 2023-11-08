В Украине вырастут детские выплаты: какую помощь можно будет получить

На 2024 год запланировано повышение прожиточного минимума, которое повлияет на размер выплат.

Украинские семьи получают денежную помощь при рождении ребенка. Сейчас эта сумма составляет 41 280 гривен. В 2024 году благодаря повышению прожиточного минимума размер некоторой государственной социальной помощи вырастет.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Прожиточный минимум для детей

Возмещение расходов на выплату государственной социальной помощи осуществляется за счет средств государственного бюджета. На сегодняшний день установлен прожиточный минимум для детей до 6 лет в размере 2 272 грн, для детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн.

В проекте закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" запланировано повышение только прожиточного минимума на следующий год. Предусматривается установить прожиточный минимум для детей до 6 лет — 2 563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 196 гривны.

Повышение прожиточного минимума будет способствовать социальной поддержке семей с детьми и обеспечит повышение в 2024 году размера государственной социальной помощи, который зависит от прожиточного минимума.

Выплаты при рождении (усыновлении) ребенка

На сегодняшний день законом № 2811 размер пособия при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 280 грн независимо от количества рожденных детей в семье.

Единовременно выплачивается 10 320 грн, остальная сумма пособия — в течение следующих 36 месяцев равными частями, по 860 грн.

На 2024 год повышение выплаты при рождении ребенка не запланировано. Ведь сумма установлена законом и не зависит от размера прожиточного минимума.

"Пакунок малюка" или денежная компенсация

Родители новорожденных детей имеют право получить одноразовую натуральную помощь "пакунок малюка" или денежную компенсацию его стоимости. "Пакунок малюка" предоставляется на каждого новорожденного ребенка.

Размер денежной компенсации стоимости единовременного натурального пособия на одного ребенка составляет три размера прожиточного минимума, установленного для детей в возрасте до 6 лет. По состоянию на ноябрь 2023 года — 6 816 грн.

Помощь по беременности и родам

В Украине предусмотрено оказание пособия по беременности и родам женщинам (в том числе несовершеннолетним), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

женщинам из числа военнослужащих;

женщинам, уволенным с работы по ликвидации предприятия, учреждения и организации;

женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные;

студенткам;

неработающим женщинам;

женщинам, зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности.

Такая помощь предоставляется:

женщинам из числа военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы — в размере 100 процентов денежного довольствия;

женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации — в размере 100 процентов среднемесячного дохода;

женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные — в размере 100 процентов минимального размера пособия по безработице;

аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования — в размере месячной стипендии.

неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности, — в размере 25 процентов размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица, в расчете на месяц.

Помощь матерям-одиночкам

Пособие на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия составляет:

На детей в возрасте до 6 лет — 2 272 грн ;

; На детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн.

Выплаты алиментов на ребенка

Временная помощь предоставляется детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (нахождение) их неизвестно.

На сегодняшний день размер временной помощи рассчитывается как разница между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Предыдущие шесть месяцев составляют два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением временной помощи.

Максимальный размер такой помощи составляет:

Для детей в возрасте до 6 лет — 2 272 грн ;

; Для детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн.

Выплаты на детей ВПЛ

Помощь оказывается на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах и подали соответствующее заявление включительно по 30 апреля 2022 года.

В частности, для детей размер такой помощи составляет 3 000 грн.

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