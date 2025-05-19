В Украине выросло количество больных аллергией: связано ли это с войной

В Украине возросло количество больных аллергией

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В Украине растет количество аллергиков. По темпам прироста больных аллергия сегодня на первом месте среди всех недугов, говорят медики. Аллергией уже страдает едва ли не каждый пятый житель планеты.

Все чаще имеют эту болезнь и военные. Как война и взрывы провоцируют рост количества больных аллергией — в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Аллергия на пыльцу у Валентины Вакс появилась четыре года назад после родов. Сначала — симптомы проявлялись в период цветения амброзии, впоследствии добавились и другие аллергены — береза, одуванчик, полынь, бытовая пыль и шерсть.

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«Становилось хуже, хуже, хуже. И в прошлом году у меня случился прямо приступ. Мы поехали на фестиваль собачек. Это было на открытом воздухе, но было такое количество животных, что просто ветер подул, и я за 10 минут поймала такой аллергический приступ, что я стала задыхаться, побежала в скорую, где у меня уже было свистело все легкие — бронхи», — говорит женщина.

Анафилактический шок — одна из самых тяжелых аллергических реакций. На спасение пациента в таком состоянии есть считанные минуты, рассказывает врач.

«Огромный выброс гистамина, на этом фоне падает давление, которое может привести к остановке сердца. Вообще, по статистике, считается, что 10% анафилактического шока являются летальными», — говорит врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Назаренко.

Чтобы избежать таких последствий — врачи призывают людей с симптомами аллергии обращаться за диагностикой. Кожный прик-тест или молекулярный анализ крови помогут определить, на какие именно аллергены реагирует организм. Их может быть несколько. И часто люди даже не догадываются, что аллергены содержатся в подобных по белковой структуре растениях и продуктах питания — это называется перекрестная аллергия.

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Более 20 лет от перекрестной аллергии страдает и Елена Зинченко. Учительница английского языка в 2022 году вместе с мужем пошла воевать. Рассказывает, на фронте симптомы аллергии начали обостряться. Елена говорит — среди ее побратимов и посестер аллергиков немало.

«Проблема у каждого, мне кажется, второго. Выходишь в посадку — там, где есть цветение, особенно сейчас уже началось. И у многих сразу слезы текут, из носа течет. Очень трудно, это мешает служить, очень мешает службе. Особенно если условия такие, что негде пойти к врачу», — говорит Елена Зинченко.

Аллерголог Александр Назаренко объясняет: военные действия в Украине провоцируют рост количества больных аллергией. В частности, увеличивается количество пациентов среди военных.

«У нас в день много взрывов, от 30 до 40-50 тысяч. И в воздухе очень много этих химических факторов влияют и на сам иммунитет, и на нашу слизистую. И когда слизистая, она становится дырявая вся, как вот решето, то пыльца легче проникает гораздо», — говорит Александр Назаренко.

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Но, успокаивает врач, большинство разновидностей аллергии сегодня — лечится. Существует аллерген-специфическая иммунотерапия — это прививка от аллергии.

«В вакцине должен быть тот же белок, что и вызывает аллергию, но он несколько модифицирован, в нем снижена аллергенность», — говорит медик.

Методом иммунотерапии с декабря прошлого года лечится и Валентина. Но признается, обходится такое лечение недешево.

«У меня стоит один укол 4700 гривен. Сначала нужно сделать 4 укола в первый месяц, а потом ежемесячно в течение трех, а возможно, и более лет, тебе нужно поддерживать это лечение», — говорит она.

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Если же аллергию не лечить, говорят медики, с годами количество аллергенов может расти, симптомы усложняются и перерастают в тяжелые хронические заболевания — такие как бронхиальная астма.

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