В Украине вышли на новый уровень лечения эпилепсии: пациенты о болезни забывают навсегда

Хирургия технологий – именно так медики называют оперативное лечение эпилепсии, потому что без сверхсовременного оборудования даже самые профессиональные врачи ничего не могут поделать. Это сложные операции на мозге, в которых точность должна быть просчитана до миллиметра. В Украине еще несколько лет назад они были единичны, но сейчас наши возможности уже гораздо больше, говорится в ТСН.

Пятилетний Давид готовится к операции. Приступы у него начались 2 месяца назад внезапно. "Просто началось замирание, цепнеет тело, ведет в сторону", — рассказывает мама.

Они сразу же поехали в больницу, где все повторилось снова. “В тот же день у нас было еще 2 приступа, один из них серьезный. Он уже не дышал”, – вспоминает со слезами мама.

Давиду назначили противосудорожные препараты, но приступы не прекращались. Врачи из родного Херсона направили их в столичный "Охматдет", где после нескольких обследований медики сразу назначили операцию.

В мире эпилепсию уже давно лечат благодаря операционным вмешательствам. В Украине это были единичные операции, пока не появилось нужное оборудование. “Если нейроонкология, врожденные пороки – это действительно хирургия команды, то здесь это хирургия как команды, так и технологий. Здесь без технологий некоторые оперативные вмешательства невозможны”, — рассказывает заведующий отделением детской нейрохирургии “Охматдет” Павел Плавский.

Эти операции проводят тем, кому лекарство не помогает, таких пациентов называют фармакорезистентным и их, по данным Американского фонда эпилепсии, треть. Процент тех, кому назначают операцию, еще меньше. "К сожалению, не всех пациентов с фармакорезистентной эпилепсией можно лечить успешно хирургическим путем, потому что, если у нас есть несколько очагов, или очень распространенные очаги, мы можем не иметь такого успеха", — отмечает врач-неврологиня Ирина Головатюк.

Очаг приступа – это место, из которого идут импульсы. Найти его – один из самых сложных этапов подготовки к операции. Пациентам проводят несколько исследований, затем снимки накладывают друг на друга и только после этого команда врачей решает, можно ли провести операцию так, чтобы не нарушить жизненно важные функции. “Иногда мы их видим более четко, то есть даже не обязательно иметь МРТ высокого качества, потому что их хорошо видно, а иногда это для нас такой челлендж, потому что мы не можем четко сказать, но благодаря тому, что у нас есть такая мультидисциплинарность, мы между собой обсуждаем такие случаи”, — говорят медики.

Вылечить эпилепсию и забыть о таблетках: новые перспективы нейрохирургии

Каждому пациенту операцию назначают индивидуально, их существует до 10 видов. Но результаты таковы, что после проведения у 4 из 5 пациентов количество приступов сводится к нулю, и люди начинают жить полноценно. Как Даша, которая сейчас на прогулке сама, хотя год назад, это было невозможно. Ее жизнь была под постоянным наблюдением. На детской площадке должно было быть рядом с родителями, а не друзьями, в школе не бегать с одноклассниками. Не ходить на танцы, о которых так мечтала. "Один приступ может быть в месяц, один приступ может быть в полгода, а у нас было, если заходил приступ один за другим более 200 раз в сутки. Может, перерыв быть 2 минуты, может 15. Ты не можешь предсказать, как оно будет”, — рассказывает мама.

Десятки обследований и разные врачи, все только разводили руками. В отчаянии семья обратилась в "Охматдет", где наконец-то получила ответ — нужна срочная операция. “На следующий день после операции мы уже вышли на прогулку. Тогда кормили голубей”, – вспоминает мама ребенка.

С тех пор прошел год. “Ни одного приступа, ни одного. В сравнении с тем, что было, земля и небо”, — убеждает женщина.

Единственный дискомфорт, оставшийся в жизни девочки, это пилюли. Забыть о них, по меньшей мере, еще несколько лет не удастся. Хотя родители еще привыкли держать ее постоянно за руку, уже понемногу учатся отпускать Дашу из-под своей круглосуточной опеки, потому что сами наконец стали за нее спокойны.

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