В Украине взялись за должностных лиц: в каких городах прошли обыски

Сразу в двух областях Украины 26 октября правоохранители провели массовые обыски. Кого и в чем подозревают, что ищут и проверяют, смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Обыски в Чернигове

О массированных обысках стало известно днем 26 октября. В частности, ГБР посетило исполняющего обязанности председателя Черниговского городского совета Александра Ломако. Сотрудники ГБР совместно с СБУ проверяли законность его "каникул" за границей.

Чиновник оформил командировку с 7 мая 2023 года в Германию. Выясняются обстоятельства, каким образом он также оказался во Франции, Бельгии, Нидерландах. По имеющейся информации, эти "каникулы" продолжались ориентировочно с 7 по 21 мая 2023 года.

Досудебное расследование продолжается. Но не смолчал и сам Александр Ломако. Он считает, что все – из-за политики и написал в своих соцсетях, что с обысками к нему пришли "четко через день после поста о попытке городской военной администрации избежать ответственности за трагедию в драмтеатре". Ну и намекнул, что квартиру переворачивают не просто так, а все это имеет "политическую подоплеку".

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К слову, говорится о посте, который опубликовал Ломако в фейсбуке накануне, 24 октября, где откровенно написал о начальнике Черниговской городской военной администрации Дмитрии Брижинском и намекнул, что о мероприятии, которое наделало в городе столько горя, начальник ОВА был в курсе.

Напомним, что трагедия произошла 19 августа. Тогда российская ракета ударила по драмтеатру в Чернигове и убила 7 человек, а еще более 200 получили ранения.

Обыски в Сумах

Переворачивают правоохранители и Сумской городской совет. Там чиновники подозреваются в финансовых махинациях. Посетили в том числе и исполняющую обязанности Сумского городского головы Юлию Павлик.

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Также обыски проводят у других должностных лиц горсовета. В общей сложности их 12. Правоохранители подозревают, что чиновники сговорились и, воспользовавшись своим влиянием, украли бюджетные средства, выделенные на закупку зимней одежды для добровольческих формирований города. Провернули они это не сами, так что обыски проводятся и у предпринимателей, которые могут быть к этому причастны. Подробностей махинаций пока нет. Не забываем и о презумпции невиновности, хотя все хорошо понимают – дыма без огня не бывает.

Но жарко в Сумах не в первый раз. Напомним, что вечером 2 октября в городе лицом в асфальт положили мэра города и его приспешника.

В чем подозревают мэра Сум

За год мэр якобы получил более 2 миллионов гривен взяток, а при задержании это был всего лишь очередной транш. А заработать Александр Лысенко и Александр Журба – директор департамента инфраструктуры города – якобы решили на мусоре и тарифах.

По данным следствия, они потребовали деньги от компаний, занимающихся бытовыми отходами. В СБУ сообщили, что уже задокументировали, что эти двое "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты потребовали от предпринимателя 2 млн 130 тыс. грн. А если бы тот отказался, обещали ему большие проблемы с бизнесом.

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Ранее журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола сообщил, что СБУ и НАБУ провели обыски у мэра Мукачево, председателя райсовета и дипломата.

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