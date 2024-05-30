В Украине взялись за секонд-хенды: дешевых вещей уже не будет?

Дешевых товаров не будет? В Украине власти хотят взяться за секонды. Продавцов б/у одежды могут обязать платить налог за каждую вещь.

Какое громкое заявление сделал глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, как в Украине хотят бороться со схемами импорта одежды, какие "сюрпризы" власти готовят для продавцов подержанных вещей и исчезнут ли дешевые товары — смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Власть взялась за секонд-хенды?

В Украине власти, вероятно, решили "взяться" за секонд-хенды. Об этом может свидетельствовать заявление главы налогового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева. В своем Telegram Гетманцев рассказал о злоупотреблении владельцев секонд-хендов. Нардеп напомнил о скандальных видео "кровопролитных штурмов магазинов секонд-хенда здоровыми молодыми людьми". По его мнению, эти молодые люди пытаются купить хорошие "неучтенные" вещи для дальнейшей перепродажи:

"Все помнят видео ярких мест кровопролитных штурмов магазинов секонд-хенда здоровыми молодыми людьми. Они штурмуют магазины, чтобы приобрести неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи. Сэкономленный на такой продаже НДС импортер секонд-хенда "реализует" путем заключения фиктивных договоров в рынок, давая возможность уже другим мошенникам не платить НДС или (даже!) предъявляют НДС для возмещения. К тому же товар завозится с существенно заниженной стоимостью".

"Штурм" секонд-хенда/Скриншот с видео

Схемы с б/у товарами

Гетманцев обратил внимание на то, что б/у вещи завозятся в Украину с существенно заниженной стоимостью. А потом эти неучтенные вещи скупают и перепродают уже с огромными наценками. Некоторые люди вообще завозят под видом секонд-хенда брендовую одежду, чтобы не платить налог.

"Так ООО "Е-А" завезло в апреле сумки по цене, которая в 11,3 раза меньше таможенной стоимости, а одежда в 4,2 раза меньше. Излишне уточнять, что налоговая нагрузка компании составляет 0%. Действиями ГНС в этом случае предупреждено распространение схемного кредита на сумму 35,2 млн. грн. Материалы переданы в БЭБ. В целом с сентября прошлого года благодаря работе совместного аналитического кабинета ГМС-ГПС предотвращено распространение рискового налогового кредита на 9 млрд грн. Кстати, отдельная статья доходов преступников – это завоз под видом секонд-хенда брендовых вещей", – рассказал Гетманцев.

Фактически сфера секонд-хенда становится идеальным полем для уклонения от уплаты налогов и откровенного грабежа государства. После этого эти товары продаются на внутреннем рынке за наличные денежные средства. Очевидно, что с операций продажи не уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС), что предоставляет импортерам более выгодные условия по сравнению с теми, кто действует в рамках "чистых" схем.

Еще одна распространенная схема, которой пользуются продавцы секонд-хенда – это манипуляции с фиктивными компаниями для неправомерного завышения стоимости ввозимого товара. Они покупают товар от "серых" импортеров по заниженным ценам, а затем продажи уже проходят фиктивным компаниям по завышенным. Таким образом, они пользуются этой разницей в ценах для получения возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета, на которое на самом деле не имеют права.

Третья схема – завоз брендовых вещей под видом секонд-хенда. Использование этих методов позволяет импортерам избежать уплаты пошлин и других налогов. Позже эти товары продаются в Украине дороже, но по более низким ценам, чем у продавцов, которые действуют честно. Это создает нелегальную конкуренцию, которая наносит вред в легальному бизнесу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине взялись за секонд-хенды! Дешевых вещей уже не будет?

Дешевые товары исчезнут?

Гетманцев в эфире "Киев 24" уточнил, что власти планируют изменить в работе этого бизнеса. В частности, хотят перекрыть "серые" схемы, которыми пользуются поставщики б/у вещей. К тому же всех заставят платить налоги и таможенные пошлины, поэтому это приведет к значительному удорожанию таких товаров или к полному прекращению поставок. Нардеп объяснил, что речь идет не только о схемах, когда продавцы элитной одежды ввозят брендовые вещи:

"Речь идет о различных схемах, так или иначе связанных с импортом одежды. Это и магазины секонд-хенда, которые также ввозят одежду по заниженной стоимости даже по сравнению с секонд-хендом. И речь идет о тех, кто вообще с особым цинизмом завозит сверхдорогие товары под видом секонд-хенда".

Даниил Гетманцев / Фото: УНИАН

Гетманцев заверил, что с этими схемами сегодня эффективно борется и налоговая, и таможня, объединяя свои данные. В то же время, из государственной базы Налоговой службы можно узнать, по какой стоимости компания продает отдельные единицы этих товаров. А также сравнить со стоимостью, задекларированной:

"И разница составляет десятки раз. То есть прекрасно, что работают магазины, прекрасно, что работают магазины секонд-хенд, прекрасно, что работают магазины брендовых вещей. Пусть работают, пусть развиваются, но при этом пусть с каждой вещи платят налоги армии. Потому что все, что мы собираем сегодня в качестве налогов, идет на армию".

А доллар бьет рекорды

Напомним, что Нацбанк обновил исторические рекорды официального курса валют. Оказалось, что никогда еще гривна не стоила так дешево, как сейчас. С приближением лета доллар начал быстро дорожать, хотя обычно бывало наоборот. В 20 числах мая на наличном рынке американская валюта преодолела отметку в 40 грн за доллар. Более того, она приблизилась к 41 грн. Евро вплотную приблизился в продаже к отметке 44 гривны, а в покупке пересек 43 гривны.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что регулятор пока не препятствует девальвации гривны, но начал "зажимать" наличный рынок, в частности, ограничил объемы карточных переводов суммой в 100 тыс. грн и количеством не более 30-ти в месяц. По его мнению, это ударит по теневому бизнесу. Но Нацбанк не девальвирует гривну более чем в 41 грн/долл., считает эксперт.

Эксперты прогнозируют, что гривна продолжит дешеветь, хотя о пересечении отметки в 41 грн/долл. пока речь не идет. Девальвации гривни будут способствовать новые факторы, которые превалируют финансовую поддержку со стороны западных партнеров. Как объяснил Олег Пендзин, начали негативно действовать последствия полугодовой задержки военной помощи со стороны США.

Доллар побил все рекорды / Фото: ТСН.ua

Несколько раньше финансовый аналитик Олег Шевчишин вообще прогнозировал заоблачный курс валют, который не на шутку обеспокоил общество:

"К концу года мы можем иметь 50 гривен за доллар и больше. Все будет зависеть от масштабов эмиссии и объемов внешней помощи. Отрицательный сценарий предусматривает, в частности, девальвацию гривны до 80-90 гривен за доллар. Положительный сценарий: гривна может удержаться на уровне 40- 45 за доллар. А при положительном инвестиционном климате уже в следующем году гривна может даже ревальвировать. К сожалению, это очень оптимистичный сценарий и далекий от базового".

Экономист Александр Охрименко более оптимистичен. По его мнению, спрос на валюту скоро пойдет на убыль, а вместе с ним подешевеет и доллар.

"Стоит подождать несколько недель – и снова будем иметь курс на наличном рынке ниже 40 грн/долл."

Продавать или покупать валюту

Эксперты признают, что гривна постепенно теряет привлекательность как средство получения прибыли. Однако причин для паники нет. Олег Пендзин подсчитал, что при нынешнем среднем курсе покупки доллара гривневые депозиты практически достигли паритета с инвестициями в наличную валюту. Поэтому он советует не открывать новые депозиты в гривне, а обратить внимание на государственные ценные бумаги – гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), имеющие более высокую доходность.

Желающим заработать на нынешнем быстром росте курса доллара Александр Охрименко предлагает рискнуть: продать валюту теперь на максимуме курса, а через некоторое время купить ее дешевле. Примерно – в средние июня, когда курс будет снижаться.

А вот финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует приобрести доллары или евро, потому что потенциал для девальвации гривни до 41 за доллар остается, поэтому покупка валюты в любом случае не будет убыточной.

Курс валют на 30 мая 2024 года

Доллар и евро удерживают позиции. На 30 мая 2024 года Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 40,48 грн/долл. Курс доллара вырос на 9 коп. Курс евро установлен на уровне 43,92 грн/евро. Он снизился на 5 коп.

Читайте также: