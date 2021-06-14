В Украине за выходные от коронавируса прививали рекордное количество людей: кого принимали и что кололи

Центры вакцинации выходного дня эти выходные работали в полсотни населенных пунктов.
В Украине за выходные привили рекордное количество людей. Так, по данным Министерства здравоохранения, почти 35 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса только в минувшую субботу, 12 июня.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 14 июня.
Центры вакцинации выходного дня в эти выходные работали в полсотни населенных пунктов — это в четыре раза больше, чем неделю назад.
Кололи китайскую вакцину "Коронавак". Принимали по предварительной записи через "Дію", систему "Хэлси" или контакт-центр Минздрава. Впрочем, пускали и тех, кто пришел без записи.
Первую прививку от ковида в Украине получили уже почти полтора миллиона человек. Полностью вакцинированы, то есть тех, кто получили обе дозы — почти 240 тысяч украинцев.
Напомним, ранее главный санитарный врач рассказал, будут ли смешивать в Украине вакцины от коронавируса.