В Украине за выходные от коронавируса прививали рекордное количество людей: кого принимали и что кололи

Центры вакцинации выходного дня эти выходные работали в полсотни населенных пунктов.

В Украине за выходные привили рекордное количество людей. Так, по данным Министерства здравоохранения, почти 35 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса только в минувшую субботу, 12 июня.

Также читайте Украина вышла на второе место в Европе по смертности от коронавируса

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 14 июня.

Центры вакцинации выходного дня в эти выходные работали в полсотни населенных пунктов — это в четыре раза больше, чем неделю назад.

Кололи китайскую вакцину "Коронавак". Принимали по предварительной записи через "Дію", систему "Хэлси" или контакт-центр Минздрава. Впрочем, пускали и тех, кто пришел без записи.

Первую прививку от ковида в Украине получили уже почти полтора миллиона человек. Полностью вакцинированы, то есть тех, кто получили обе дозы — почти 240 тысяч украинцев.

Новости Украины: рекордная вакцинация украинцев - за минувшую субботу прививки получили почти 35 тысяч

Напомним, ранее главный санитарный врач рассказал, будут ли смешивать в Украине вакцины от коронавируса.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку