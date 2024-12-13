В Украине заблокировали работу единственного завода, который производит компоненты для брони: новые подробности скандала

Производство украинской брони может остановиться, потому что в Запорожье детективы Бюро экономической безопасности арестовали сырье, без которого изготовление спецстали невозможно. Речь идет об аресте имущества Запорожского ферросплавного завода. Накануне туда приехали детективы БЭБ с решением Шевченковского суда столицы о проведении обысков и изъятии бухгалтерских документов за 2018-2022 годы. Вместе с документами правоохранители арестовали и продукцию завода. Специалисты говорят, что без него в Украине может полностью остановиться производство стали. В частности, без ферросплавов из Запорожья невозможно производство украинской брони.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что говорит руководитель завода

ТСН в Запорожье показали ферросплавы: ферросиликомарганец, ферросилиций и феромарганец Это важные составляющие металлургического производства. Дверь склада закрыта на железный замок и опломбирована. Всю продукцию арестовал детектив Бюро экономической безопасности Константин Хорий.

Продукцию арестовал детектив Бюро экономической безопасности Константин Хорий.

Производство остановлено, контракты не выполняются. Руководитель предприятия в отчаянии. Он говорит, что работать в прифронтовой зоне с постоянными перебоями электричества было чрезвычайно трудно. А после так называемых следственных действий БЭБ уже невозможно.

"Мы пытаемся убедить то, что мы сегодня едва живем. Мы на сегодня работаем на 10-11% наших мощностей. Это то, что мы можем, чтобы обеспечить украинских наших потребителей по тем контактам, которые есть", - говорит председатель правления АО „Запорожский ферросплавный завод“ Павел Кравченко.

Павел Александрович показывает определение суда на проведение обысков. Его выдал Шевченковский суд столицы. Суть претензий правоохранителей к Запорожскому заводу сводится к тому, что шесть лет назад здесь хранилась продукция Никопольского завода ферросплавов.

"Вести себя таким образом, чтобы прийти на предприятие, не имея разрешения суда, забрать продукцию и сказать, что теперь у вас нет. Люди рискуют, они говорят, хорошо, мы с вами будем работать. А сейчас орки по нам бьют. Только вчера ударили в 15:00 часов, когда следователи у меня изымают продукцию. Так кто, кто больнее бьет?", - говорит председатель правления АО „Запорожский ферросплавный завод“ Павел Кравченко.

Павел Кравченко

Судья дал разрешение детективам выявить и изъять соответствующие документы, подтверждающие сотрудничество предприятий. Также разрешено изъять электронные носители информации, которые могут такие документы хранить. Ни слова об аресте готовой продукции завода в судебном разрешении нет.

"Детектив говорит, что он будет изымать у нас всю продукцию, которая есть на 00:00 часов вторника, на 00:00 часов 10 до 11. Мы обращаемся к решению суда, которое говорит, что изъятие документов. На всю продукцию он не дает вам разрешения. Он (детектив -ред.) объясняет и говорит - это мое право", - отмечает председатель правления АО „Запорожский ферросплавный завод“ Павел Кравченко.

Эксперты объяснили, чем грозит арест ферросплавов

Таким образом детектив Хорий арестовал продукцию завода, на производство которой в нормальных условиях требуется полгода. Специалисты предупреждают, если поставки ферромарганца остановятся хоть на один день - это полностью сорвет производство украинской стали, в том числе и брони. Без ферросплавов - производство любой металлургической продукции невозможно.

"Ферросплав - это соль и перец для производства стали. Как вы можете борщ сварить без этого, так и любая сталь должна обязательно сохранять, кроме железа, какие-то элементы", - говорит Анатолий Овчарук.

Анатолий Овчарук - профессор, академик и преподаватель. 50 лет он учит металлургов технологиям производства стали. Нам он на пальцах объясняет литейный процесс: хочешь прочную сталь - добавляешь соответствующий ферросплав. Надо чтобы сталь не ржавела - снова ферросплавы.

Анатолий Овчарук

Арест продукции завода выгоден россиянам, говорит эксперт

"Запорожский завод ферросплавов - единственное предприятие в Украине, которое производит марганец металлический. Марганец металлический используется для придания специфических свойств стали, марганец металлический используется для изготовления брони стали. Изъятие такого товара оставляет нас как страну, которая планирует производить военную технику на грани", - говорит Сергей Кудрявцев.

Сергей Кудрявцев - исполнительный директор украинской Ассоциации производителей ферросплавов не подбирает слов, оценивая действия детективов БЭБ. По словам специалиста, из-за ареста марганца металлического, произведенного в Украине, отечественным сталеварам придется искать его за рубежом: единственные производители в мире - это Китай и Казахстан.

"Это полный саботаж производства. Кому это выгодно? Может куда-то в другое место. Может для кого-то сохранить. Или передать. Очень нужна россиянам. Изъятие такого товара оставляет нас как страну, которая планирует производить военную технику на грани. В зависимости от иностранных производителей", - говорит Сергей Кудрявцев.

На заводе подали апелляцию на действия БЭБ

Сегодня юристы Запорожского завода ферросплавов подают апелляцию на действия детектива БЭБ. Надеются, что суд позволит отгружать продукцию, которую произвело предприятие в 2024 году.

"У меня первое такое решение, это может быть часть райдерства. На сегодня мы слабые, очень слабые. Мы едва выживаем. При всех наших условиях, которые есть на сегодня, мы стараемся искать, как быть полезным для наших людей. Мы получаем 1800 человек. У меня 406 моих рабочих находятся на фронте", - говорит председатель правления АО „Запорожский ферросплавный завод“ Павел Кравченко.

Запорожский ферросплавный завод / Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Иначе производство ферросплавов будет остановлено. Квалифицированный персонал разойдется по миру в поисках заработков. ТСН обращалась в правоохранительные органы с запросом, просили прокомментировать необходимость изъятия всей продукции завода ферросплавов. На момент выхода программы БЭБ ответа не предоставило.

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