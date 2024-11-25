В Украине зафиксировали несколько покушений на жизнь полицейских и военных: что известно

В Украине было зафиксировано несколько диверсий против сотрудников полиции и военных. Все это происходило в режиме онлайн – на месте одного из преступлений была обнаружена камера, которая вела трансляцию.

Что об этих случаях говорят в полиции и как инциденты комментируют военные – смотрите в эксклюзиве ТСН.

Один из инцидентов произошел в Днепровском районе Киева. Караульный военнослужащий обходил территорию и заметил пакет, лежавший у автомобиля. Когда он наклонился к нему, сработало взрывное устройство, которое активировали дистанционно. Рядом на дереве была прикреплена камера, ведущая трансляцию. Активация взрывчатки осуществлялась через SIM-карту мобильного оператора, аналогичным способом передавалось и видео с камеры, транслировавшей все в реальном времени. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте.

Еще один случай диверсии с применением взрывчатки произошел в середине ноября в Печерском районе Киева.

В полицию поступило сообщение от женщины, что на Печерском спуске к ней совершается насилие со стороны мужчины и она якобы закрылась в ванной. Прибывшие на место происшествия полицейские позвонили женщине, и она сказала им, чтобы они зашли в квартиру, дверь которой не закрыта. Когда правоохранители открыли дверь и шагнули внутрь, то услышали износ чеки гранаты и успели закрыть дверь до взрыва. Взрыв прогремел в коридоре квартиры.

К счастью, в результате никто не погиб. Квартира оказалась арендованной, причастных к этой диверсии удалось задержать. По информации правоохранительных органов, есть основания полагать, что эти действия были совершены умышленно. К раскрытию этого преступления привлечены профильные службы, в том числе работники СБУ.

В середине ноября у административного здания в Дарницком районе произошел взрыв неизвестного предмета. К счастью, пострадавших в результате этого события не было. Работая на месте подрыва, взрывотехники полиции Киева установили, что сработало взрывное устройство дистанционного действия, начиненное гвоздями и шурупами. В ходе расследования полиция Киева вместе с СБУ установила, что к этому теракту причастен 17-летний парень из Одесской области.

Задержанный взрыватель / Фото: Головне управління національної поліції Київської області

Представители вражеских спецслужб завербовали несовершеннолетнего через социальные сети. По указанию куратора юноша прибыл из Одессы в Киев и заложил взрывчатку возле здания государственного учреждения, которое привело в действие путем дистанционного управления. В дальнейшем злоумышленник скрывался в столице на съемных квартирах и вскоре отправился в Одессу, где его задержали полицейские, когда он готовился к совершению еще одного теракта.

Кроме того, установлено, что нарушитель причастен к поджогам двух отделений Укрпочты в Николаеве и Одессе. Следователи СБУ в Киеве и области открыли уголовное производство по статье "Террористический акт".

На эти диверсии уже обратили внимание военные. В частности заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале отметил, что российские спецслужбы значительно активизировали свою деятельность.

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"Сейчас снова сильно активизировались российские спецслужбы, нанимая наших д@билов для диверсий. При этом сами диверсии стали гораздо опаснее. Это уже не поджоги военных авто, а убийства – например с помощью заложенной взрывчатки. Мне сложно понять, насколько нужно быть тупыми, чтобы брать такие задачи от россиян. Очень много дегенератов поймано. Ловят правоохранительные органы. Даже пожизненный приговор, на фоне других возможных опций, становится неплохим вариантом", – высказался Жорин.

Напомним, что полиция также зафиксировала 266 случаев поджогов автомобилей военных и волонтеров с начала года. Спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец рассказала, что в общей сложности повреждено около 300 автомобилей в разных регионах Украины. Эти атаки являются не только попыткой остановить логистику и снабжение важных ресурсов, но и актами террора, которые должны посеять страх среди тех, кто активно поддерживает оборону Украины.

"Есть все основания утверждать, что по заказу поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров стоят вражеские спецслужбы с целью расшатать внутреннюю ситуацию в стране, особенно в прифронтовых регионах", — написала представительница Офиса генпрокурора.

Больше информации – в эксклюзиве ТСН: "В УКРАИНЕ УСТРОИЛИ ДИВЕРСИИ ПРОТИВ ВОЕННЫХ И ПОЛИЦИИ: все транслировалось онлайн!"