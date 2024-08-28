В Украине зафиксирована первая смерть от лихорадки Западного Нила: что это за болезнь и почему она распространяется

От болезни скончался житель Черкасщины.
В Украине зафиксирована первая смерть от лихорадки Западного Нила.
Об этом говорится в ТСН.
Болезнь зарегистрировали в Черкасской области у 65-летнего жителя области. А лечили мужчину в одном из медучреждений Киева. Там и установили окончательный диагноз.
Геморрагическая лихорадка Западного Нила – это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. Также переносчиками болезни являются некоторые птицы и грызуны. В тяжелых случаях она сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга.
Поражением слизистых, сыпью, рассказал ТСН главный санитарный врач Черкасщины Владимир Папач. Недуг имеет летне-осеннюю сезонность. Чаще ею болеют деревенские жители, а также любители охоты. В течение июля и августа, случаи заболевания лихорадкой Западного Нила фиксировали, в частности, в Киевской, Полтавской и Киеве, — сообщают в Областном центре контроля и профилактики болезней.
Там добавляют, в этом году количество случаев этой инфекции выросло из-за изменения климата и расширения ареала обитания переносчиков.
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