В Украине зафиксирована первая смерть от лихорадки Западного Нила: что это за болезнь и почему она распространяется

В Украине зафиксирована первая смерть от лихорадки Западного Нила.

Об этом говорится в ТСН.

Болезнь зарегистрировали в Черкасской области у 65-летнего жителя области. А лечили мужчину в одном из медучреждений Киева. Там и установили окончательный диагноз.

Геморрагическая лихорадка Западного Нила – это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. Также переносчиками болезни являются некоторые птицы и грызуны. В тяжелых случаях она сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга.

Недуг переносят комары

Поражением слизистых, сыпью, рассказал ТСН главный санитарный врач Черкасщины Владимир Папач. Недуг имеет летне-осеннюю сезонность. Чаще ею болеют деревенские жители, а также любители охоты. В течение июля и августа, случаи заболевания лихорадкой Западного Нила фиксировали, в частности, в Киевской, Полтавской и Киеве, — сообщают в Областном центре контроля и профилактики болезней.

Там добавляют, в этом году количество случаев этой инфекции выросло из-за изменения климата и расширения ареала обитания переносчиков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 28 августа. 4 погибших в Кривом Роге! Новые лимиты с карты на карту!

Читайте также: