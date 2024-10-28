В Украине загорелся приют для животных, погибли собаки: жуткие подробности

На Запорожье в селе Новослободка вспыхнул приют для четвероногих, где волонтеры занимались с полсотней собак. Погибло с десяток четвероногих. Зоозащитники убеждены, что это поджог.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

В Запорожской области вспыхнул приют для животных. Трагедия произошла накануне вечером. Владелица приюта Елена бросилась спасать подопечных. Получила сильные ожоги рук и лица. До сих пор не может прийти в себя.

"Мне даже врач сказал от моего шока, что я будто пьяная, ну это вообще капец, смотреть на собак своих, когда они горят заживо", - говорит зооволонтер Елена Джима.

Елена Джима.

"Три вольера, у них около десяти собак, плюс минус где-то так и было. Также сгорел домик, который полностью был металлический, сгорел дотла, я вижу, это стопроцентный поджог", — говорит зооволонтер Никита Махмудов.

Это убежище создали 5 лет назад, здесь опекали полсотни собак. Некоторым жителям дачного кооператива не нравилось такое соседство, и волонтеры не раз слышали угрозы.



"Люди были не дружелюбны, собаки им мешали жить, собаки будто бегают, лают, мешают спать", — говорит зооволонтер Никита Махмудов.

Местные же уверяют, хотя действительно не были рады таким соседям — о поджоге не думали. За дело взялась полиция. Открыто уголовное производство, но не по факту поджога.

Пожар в приюте для животных

"Предварительно установленная причина ситуации: нарушение правил эксплуатации приборов отопления, часть первая статьи 270 нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности", — говорит представитель ГУ НПУ в Запорожской области Анна Ткаченко.

Впрочем, волонтеры говорят в приюте не было электричества, а единственная на все заведение буржуйка в последний раз работала месяц назад. Пока полиция расследует дело в приют приехало с десяток волонтеров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 28 октября. НЕКОТОРЫЕ ВОЛНЫ АТАК НА ХАРЬКОВ! Грузия готовится к ПРОТЕСТАМ

Читайте также: