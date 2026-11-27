В Украине официально проживают более 150 тысяч россиян / © ТСН

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Во время войны России против Украины в нашей стране на законных основаниях проживают более 150 тысяч граждан РФ, часть из них имеет оформленные виды на постоянное проживание, часть — на временное, а 49 граждан России документированы видами на временное проживание в связи с трудоустройством — об этом в ответе на информационный запрос для ТСН.ua сообщила глава Государственной миграционной службы Наталия Науменко, ссылаясь на статистику на конец октября 2026 года.

Кроме того, руководству Госмиграционной службы мы задали вопрос о том, существует ли сейчас, в 2026 году, официальное трудоустройство граждан РФ в Украине.

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В этом ведомстве нам ответили следующее: «Согласно части первой статьи 42 Закона Украины «О занятости населения» работодатели имеют право на применение труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины на основании разрешения, выдаваемого территориальными органами Государственного центра занятости. Выдача и продление действия разрешения на применение труда граждан российской федерации, Республики Беларусь, а также других государств, признанных представляющими угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и демократическому конституционному строю и другим национальным интересам Украины, осуществляется с согласованием с региональными органами СБУ».

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Другими словами, такие лица, законно находящиеся в Украине и намеренные официально трудоустроиться, должны быть проверены контрразведывательными подразделениями украинской спецслужбы.

Ответ госмиграционной службы на запрос от ТСН.ua

Вторая страница ответа ГМС на запрос ТСН.ua.

В свою очередь, на вопрос о том, кем могут быть все эти россияне и чем могут заниматься в Украине, доктор социологических наук Александр Шульга ответил нам в комментарии следующее: «150 тысяч — это, возможно, и мало. С учетом того, что на протяжении постсоветского периода не было никаких препятствий для россиян в Украине. То есть эта цифра точно не велика для Украины. Не исключено, что это россияне, живущие в Украине десятки лет, но не получавшие гражданства».

В Полтавской области едва не мобилизовали россиянина: что известно

Как выяснил ТСН.ua, в августе этого года, один из этих 150 тысяч россиян, имеющий вид с апреля 2024 года на постоянное проживание в Украине, попал в незаурядную историю, связанную с мобилизационными мероприятиями, которые проводят в частности ТЦК Полтавской области. Дело даже дошло до судебного разбирательства.

Как отмечается в решении Полтавского окружного административного суда от 7 августа 2026 года, гражданин России обнаружил, что он был взят на военный учет и обратился в суд с иском о признании таких действий противоправными, поскольку он не является гражданином Украины.

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В обоснование исковых требований истец отмечает, что он не является гражданином Украины, в связи с чем не подлежит военному учету и не имеет обязанности прохождения военной службы. Несмотря на это, ответчик безосновательно взял истца на военный учет, внес соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и предоставил ему статус военнообязанного», — говорится в решении суда.

Также в этом решении отмечается, что истец получал ответы, что исключение такого лица из соответствующего реестра не зависит от воли ТЦК.

Суд постановил исключить этого россиянина с военного учета и компенсировать в его пользу уплаченный судебный сбор на сумму 1064 грн.

Как выяснил ТСН.ua, этот россиянин жил в Украине и до полномасштабного вторжения — сейчас он зарабатывает на жизнь, совершая операции с недвижимостью и работая риелтором в Полтавской области. А 9 лет назад, в 2017 году, его жена подала иск на расторжение брака, мотивируя свои требования тем, что муж ей изменил.

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