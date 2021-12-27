В Украине закроют медучреждения, где рождается менее 150 малышей в год: какая причина

В Украине закроют медучреждения, где рождается менее 150 малышей в год: какая причина

Чиновники убеждают — чем меньше родов, тем хуже квалификация врачей.

Национальная служба здоровья со следующего года выдвигает дополнительное условие по количеству родов. Если в медучреждении рождается менее 150 малышей в год, они должны закрыться. Таким образом, Национальная служба здоровья пытается повлиять на смертность младенцев в Украине.

О том, сколько со следующего года исчезнет роддомов и отделений — 27 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Именно смертность малышей и женщин побудила Национальную службу здоровья ввести норму в 150 родов. Чиновники считают, что если родов мало врачи теряют необходимую практику. За прошлый год в Украине умерли 1469 новорожденных. Смертность младенцев в Украине выше, чем в странах Евросюза. Глава ассоциации неонатологов говорит, что и 150 родов мало, чтобы держать квалификацию врачей на самом высоком уровне.

"Это за собой влечет очень много ошибок профессионального характера. В регионах нужно оставлять (медучреждения – Ред.) где 300 родов и больше в год", – отмечает Татьяна Знаменская.

300 родов в год — это тот минимальный показатель, при котором могут работать роддома в ЕС. Однако в НСЗУ к такому кардинальному шагу не готовы. Планку в 150 родов не преодолеют почти 70 медицинских учреждений.

"Из этих 70 — 30 имеют меньше 50 родов в год. Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах", — объясняет глава НСЗУ Наталья Гусак.

В Украине будут закрывать роддомы, где рождается менее 150 малышей в год

С ними не будут подписаны соглашения с Национальной службой здоровья, а это значит, что родильные отделения не получат финансирования и вынуждены будут закрыться. А тем, кто останется, Национальная служба здоровья с 2022 года обещает увеличить тариф за роды с 10 до 15 тысяч гривен.

Напомним:

Во Львове завершается ремонт в роддоме областной клинической больницы, в котором роженицы смогут рожать в ванне.

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