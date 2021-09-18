В Украине запустили пилотный проект с агитации пожилых людей вакцинироваться против COVID, поскольку привились всего 15%

В Украине запустили пилотный проект с агитации пожилых людей вакцинироваться против COVID, поскольку привились всего 15%

Если пилотный проект оправдает надежды — его воплотят и в других регионах.

Пожилых людей должны были вакцинировать против COVID-19 еще в первую волну, но привитых среди них — только 15%. Именно на эту "группу риска" приходится 80% смертей от коронавируса.

Но как убедить людей прививаться? Пилотный проект с просветительской кампании вакцинации против коронавируса запустили на Полтавщине. Об этом 18 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Села Петровцы и Гаркушинцы возле Миргорода стали пилотным проектом по увеличению вакцинации между пожилых. Селами курсирует автомобиль, в котором и прививают желающих.

В Петровке машина специально приехала в базарный день. Но очередь за салом-мясом значительно больше, чем за вакциной.

В двух этих селах вообще живет больше двух тысяч человек, из которых почти половина — пожилые. Из них вакцинирован только каждый четвертый.

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За неделю усиленной информационной работы жителей этого села понемногу удалось убедить. Больше 60, половина из них — пожилые, вакцинировали за несколько дней. Если пилотный проект оправдает надежды — его воплотят и в других регионах.

В Украине почти 10 млн людей старше 60 лет и именно они во время пандемии в группе риска номер один. Но убедить их вакцинироваться дело не простое.

Двумя дозами людей старше 60 лет в Украине привито меньше 15%, людей 80+ — вообще вполовину меньше.

Через полтора месяца истекает срок годности в почти двух миллионов доз "АстраЗенеки". Не использованные должны быть утилизированы.

Подробности по пилотного проекту с вакцинации пожилых людей смотрите на видео:

Новости Украины: в Полтавской области запустили просветительскую кампанию вакцинации для пожилых

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