В Украине заработал пакет "на готовность к реагированию": Ляшко объяснил, что он предполагает

В Украине заработал пакет "на готовность к реагированию": Ляшко объяснил, что он предполагает

Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений.

В Украине в программу медицинских гарантий с начала 2022 года добавили новый пакет медицинских услуг – "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях". Сейчас НСЗУ завершает последние контракты по этому пакету.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил во время рабочего визита в многопрофильную больницу в Лубнах, Полтавской области.

По его словам, больницы, получившие контракты по пакету "готовности", были определены региональными департаментами здравоохранения, опорными для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет об одном медучреждении на 200 тысяч населения соответствующей области.

"Ежемесячно медучреждение, заключившее контракт на вышеупомянутый пакет медицинских услуг, будет получать от Национальной службы здоровья финансирование в размере 1 053 510 гривен. "Готовность к реагированию" – новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные на инфекционные болезни, в том числе с коронавирусной болезнью, или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь в случае необходимости", — уточнил глава Минздрава.

Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений. Больше всего – в Киеве и на Днепропетровщине – по 16 больниц.

Напомним, в этом году Минздрав изменил подходы к формированию пакетов медицинских услуг на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Оплата лечения пациентов с COVID-19 в стационарах в 2022 году будет производиться по двум пакетам.

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