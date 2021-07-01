В Украине заработал рынок земли: кто и сколько участков может приобрести

В Украине заработал рынок земли: кто и сколько участков может приобрести

Общая площадь участков для покупки не может превышать 100 гектаров.

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий с 2002 года, поэтому отныне украинцы могут свободно покупать и продавать земельные участки. О том, как будет работать рынок земли и готовы ли к нему украинцы, речь идет 1 июля представляют в сюжете ТСН.19: 30.

Авторы закона утверждают, что, по данным социологических исследований, желающих продавать или покупать землю в Украине не так уж и много.

Фермер Алексей Новохатько — один из тех, кто не прочь стать владельцем земли, но говорит, что пока не имеет такой возможности. "Для выкупа 100 гектаров надо минимум 200 000 долларов. У меня таких денег никогда не было ", — отметил он.

Впрочем теперь многих фермеров волнует, что землю, которую они обрабатывают, могут скупить подставные лица, пока они будут собирать деньги на ее выкуп. Но, как отмечают специалисты, возможностей для теневых схем ранее было значительно больше, чем теперь — после открытия рынка земли.

"Это были соглашения о корпоративном поглощении, уплате долга, продаже недвижимости. Последнее — вообще замечательно получалось. Продавалась собачья будка за 100 гривен и к ней 500 гектаров земли, чтобы собаке было где бегать", — приводит пример махинаций с землей исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников.

Теперь же, когда все операции будут прозрачными, покупатель земли будет защищен, продавец будет получать справедливую цену, не удешевлённую "серыми" схемами, а государство — возьмет свое.

Перед продажей земельного участка нотариус будет обязан проверить покупателя на то, сколько земли он или его родственники имеют. Данные о тех, кто имеет более 100 гектаров, которые разрешены нормой, уже находятся в соответствующей базе.

По словам заместителя председателя Госгеокадастра Украины Анатолия Мирошниченко, таких крупных землевладельцев уже достаточно много. Есть среди них и такие, кто имеет 10 000 гектаров, и это — и физические, и юридические лица.

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Кстати, к приобретению земли будут допущены только физические лица. Также запрещено ее продажа иностранцам и лицам, к которым применены санкции на приобретение земли. Не приобретут ее и те люди, которые не смогут объяснить происхождение своих средств.

Как отметил председатель комитета ВР по вопросам агрополитики Николай Сольский, за наличные продажа земли также не будет происходить. "Должен быть открыт счет, и человек деньги получит на счет", — пояснил он.

В Минюсте обещают, что земельные реестры будут иметь несколько степеней защиты от вмешательства, чтобы землю не переоформляли на подставных лиц незаконным способом.

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