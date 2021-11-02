В Украине заработали заводы по производству кислорода, работа которых была приостановлена: детали

В Украине заработали заводы по производству кислорода, работа которых была приостановлена: детали

В Одессе ситуация не критическая, но напряженная.

Заводы по производству кислорода, работа которых была приостановлена, заработали на полную мощность и начали развозить его в больницы страны, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 1 ноября.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель Министра здравоохранения. Он, в частности, сообщил – дефицита кислорода нет и перебои могут возникать исключительно с логистикой доставки. В Минздраве также заверили – у них есть план и на случай, если больных станет еще больше.

ТСН позвонила больницам, которые на прошлой неделе страдали из-за нехватки кислорода. В Одесском областном центре социально значимых болезней, где экстренно переводили пациентов в другие отделения за неимением кислорода, кислород в больнице уже есть. В самой Одессе ситуация не критическая, но напряженная. Кислород ждут этой ночью. Завтра – послезавтра ждут поставки и в других областях.

Заметим, что кислород является побочным продуктом при производстве, например в металлургии поэтому если будет такая необходимость, в Украине просто будут договариваться с производителями о количестве кислорода, которое они могут отгружать для медицинской системы.

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