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В Украине заработало электронное удостоверение ветерана: что это такое и как воспользоваться

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В Украине заработало электронное удостоверение ветерана: что это такое и как воспользоваться

В Украине упростили документооборот для ветеранов

Электронная версия документа, по словам экспертов, должна сразу подтягивать информацию из всех доступных реестров.

Электронное удостоверение ветерана станет основным документом и заменит его бумажную версию. Соответствующий закон Верховная Рада приняла в начале октября. Однако сама функция получения е-удостоверения доступна еще с июня.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Вместо бумажного, сейчас еще и электронное - удостоверение ветерана теперь можно сгенерировать в Дії. Этой услугой воспользовались уже более 300 тысяч человек и сейчас спрос только растет, говорят в Минцифры.

Ярослав Хоменко - юрист ветеранского фонда и сам ветеран, говорит, что самые актуальные сейчас запросы от бывших бойцов, как получить те или иные льготы и выплаты определены законом. И без ветеранского удостоверения здесь не обойтись.

«Электронное удостоверение касается не только участников боевого действия, это может касаться и лица с инвалидностью вследствие войны, участников войны более старого законодательства, членов семей погибших», - говорит юрист. 

Поэтому долгая бюрократическая волокита и кипы различных справок, которые нужно предъявить по требованию того или иного госучреждения дополнительно к бумажному удостоверению, могут уйти в прошлое. Электронная версия документа, по словам экспертов, должна сразу подтягивать информацию из всех доступных реестров.

"Поскольку эта информация подтягивается из реестра, то есть из первого источника, то уровень защиты чрезвычайно высок. И сразу сотрудник может действительно убедиться, что документ реальный, что этому лицу он принадлежит, и поэтому это лицо может претендовать на получение услуг", - говорит заместитель директора директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль. 

Валерия Коваль / ©
Валерия Коваль

Законопроект, который придает электронному удостоверению ветерана статус основного, парламент принял 8 октября. Теперь он направлен на подпись президенту. Инициировали же проект в Министерстве ветеранов. Там отмечают, цифровизация всех возможных сервисов только улучшит и значительно ускорит предоставление админ услуг. А это в свою очередь упростит процессы реинтеграции наших защитников в гражданской жизни.

"Немало важным также элементом электронных сервисов и услуг является возможность удобства для маломобильных, к примеру, ветеранов войны или тех, которые проживают в отдаленных населенных пунктах. Очень часто для содержания определенной государственной гарантии или льготы защитнику или защитнице нужно проехать более 100 километров до какого-то заведения, которое может обеспечить", - говорит заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько. 

Удостоверение можно сгенерировать в Действии / ©
Удостоверение можно сгенерировать в Действии

Кроме оформления льгот, пособий и выплат, использовать такое электронное удостоверение как альтернативу бумажному, ветераны могут для бесплатного проезда в общественном транспорте, в учреждениях здравоохранения, Цнапах и при устройстве на работу. Однако для тех, кто не доверяет цифровой версии документа, бумажная версия тоже остается действительной.

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