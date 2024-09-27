В Украине заработало уникальное предприятие: почему это важно и что оно производит

Россия продолжает угрожать безопасности атомных электростанций в Украине. Во время одного из последних ночных авианалетов шахеды пролетели на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Любая атомная электростанция - это сотни объектов, сосредоточенные на большой территории. Кроме, самих ядерных реакторов, машинные залы с огромными турбинами, распределительные устройства и собственные подстанции, которые передают электричество с АЭС в населенные пункты. И именно на них, по данным украинской разведки, нацелился враг.

"Это архивные кадры, которые мы отсняли когда были на ныне оккупированной Запорожской АЭС. Это высоковольтная подстанция и ее мощь чувствуется просто на звук. Именно такие объекты могут стать целью для россиян накануне этой зимы. Если ее вывести из строя - энергоблок перестанет работать. Потому что выдавать электроэнергию будет некуда", - говорит корреспондент ТСН Ирина Прокофьева.

Даже если атомная станция не выдает свет в города, то есть не работает, ей все равно нужна электроэнергия на собственные нужды. Если питание из сети прекращается - угроза ядерной безопасности неизбежна. Такое Украина уже переживала: во время оккупации Чернобыльской АЭС.

Если на атомных станциях прекращается внешнее электроснабжение - мгновенно включаются дизель-генераторы. По всем протоколам МАГАТЭ топлива в них хватает на двое суток. Впрочем, генераторы, как и любая техника, требуют постоянного контроля и ремонта. Некоторые запчасти для них, так сложилось исторически, Украина покупала в России. Но не теперь.

В Украине заработало уникальное предприятие

"Эти детали в Украине не выпускались. Это было российского производства. Вы понимаете, что сейчас покупать там невозможно. А остаться без этих деталей означает остановить энергоблок", - говорит Григорий Городнер, руководитель предприятия.

В "Энергоатоме" нашли, как заместить российский импорт собственным производством.

"Это наше обособленное подразделение, которое входит в наш состав НАЭК Энергоатом и он фактически производит те запасные части, которые нам нужны для работы наших энергоблоков и которые мы раньше поставляли из РФ", - говорит руководитель АО НАЭК „Энергоатом“ Петр Котин.

Здесь работают десятки профессиональных инженеров и техников, которые уже освоили новые станки. И сейчас на этих сложных механизмах изготовляют такие необходимые детали для безопасности украинских атомных электростанций.

В "Энергоатоме" нашли, как заменить российский импорт собственным производством.

"Важнее оборудования на атомной станции, ну за исключением реактора самого чем дизель-генераторы нет. Когда станция теряет все, внешнее энергоснабжение, она переходит на дизель-генераторы. И именно для дизель-генераторов здесь будет производиться запасные части. Это наш последний шаг по окончанию энергетической зависимости от России", — объясняет Петр Котин.

Первые запчасти с этого станка уже сходят. В "Энергоатоме" убеждены, этой зимой важные детали для дизель-генераторов и другие важные запчасти искать по миру не придется, потому что теперь есть собственные.

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