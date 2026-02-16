В Украине заработают новые правила эвакуации: смогут ли у родителей забирать детей

Эвакуация в Украине / © ТСН

На Харьковщине будут судить мать, чья шестилетняя дочь получила тяжелые ранения в зоне обязательной эвакуации. Женщину с детьми ранее вывезли из Купянска, но она тайком вернула девочку обратно — под обстрелы. Этот трагический случай стал еще одним подтверждением необходимости новых правил. Верховная Рада приняла законопроект об обязательном вывозе несовершеннолетних из прифронтовых территорий.

Как это будет работать на практике — в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Многодетная семья решила ехать

Анна Мусорина, несмотря на постоянные обстрелы, до последнего не хотела покидать родной дом. Но когда линия фронта подошла вплотную, многодетные супруги решили: ждать больше нельзя. И хотя их село еще не подпадало под принудительную эвакуацию, они собрали детей и отправились.

Как только семья Анны переступила порог координационного центра, он мгновенно превратился в шумный детский сад. Пока родители оформляли документы, волонтеры и спасатели взяли на себя роль аниматоров. Среди детей — и подростки, и совсем маленькие детки.

Анна Мусорина, многодетная мать: «Выехали, потому что были прилеты. Страшно там с детьми находиться. Каждый день „гепает“ все ближе, и ближе, и ближе. Мы решили сами, потому что ждать, а потом под обстрелами выезжать — не хочется. Мы лучше сами потихоньку».

Волонтер Денис Жалинский, который ежедневно курсирует по «серой зоне», говорит: такие сознательные родители, как Анна — это, к сожалению, редкость для прифронтовых территорий. Значительно чаще людей приходится уговаривать часами или даже днями.

Денис Жалинский, волонтер: «Есть такие семьи, которые не пренебрегают безопасностью своих детей. А есть такие, которые прячут их и по подвалам, и по чердакам. Такие случаи были и в Покровске, и в Купянске. Много детей погибает».

«Прятал сына из-за работы»

В Купянске, где объявлена принудительная эвакуация, правоохранители обнаружили 13-летнего подростка, которого отец-одиночка месяцами скрывал от полиции. Мужчина признался: не хотел выезжать, потому что имел «хорошую работу и заработок». Согласился на эвакуацию только тогда, когда российский снаряд сжег его дом дотла.

Волонтеры говорят, что такие случаи — не единичны. Некоторые прячут детей по подвалам и чердакам, подвергая их смертельной опасности.

Как будет действовать новый закон

Законопроект позволит вывозить несовершеннолетних из зон активных боевых действий даже без согласия родителей или опекунов. Процесс будет происходить в сопровождении медиков и психологов под видеофиксацию.

Основные положения закона:

Родителям официально сообщают о норме закона, их согласие или отказ фиксируется письменно и на видео.

Родителей не лишают родительских прав .

В течение 6 месяцев родители могут забрать ребенка, если предъявят справку, что они находятся на безопасной территории.

Олег Бондаренко, народный депутат Украины: «Ни в коем случае ни при изъятии детей, ни при передаче родители не лишаются прав. Они могут приехать за ребенком, когда будут в безопасности».

Юридические риски и вызовы

Юристы предостерегают: новый механизм может спровоцировать конфликт между Кодексом гражданской защиты и Семейным кодексом, ведь право ребенка на семью является фундаментальным.

Лариса Гретченко, адвокат по делам семьи: «Процедура отобрания не может противоречить Семейному кодексу. Родители будут защищать свои права на проживание ребенка в семье».

Ситуация на Харьковщине

Сейчас обязательная эвакуация объявлена в 57 населенных пунктах Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. У Кабмина есть три месяца на разработку четкого механизма выполнения закона. Волонтеры надеются, что новые правила помогут спасать детей быстрее, чем в их дома прилетит очередной российский снаряд.

