В Украине женщина провозгласила себя "богородицей": все, что известно о скандале и потерпевших

Анна Фесун провозгласила себя "богородицей" и за деньги якобы исцеляет людей. Интернет всколыхнул настоящий скандал: целительницу Анну Фесун обвиняют в том, что женщина якобы пользуется отчаянием и растерянностью своих жертв, используя различные психологические приемы и требует денег у людей за исцеление, в том числе и военных. Другие же говорят, что она творит настоящие чудеса.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Ивана Воробьева.

Что известно об Анне Фесуне

Все началось с сообщения коммуникационницы Надежды Потоцкой о том, что будто к ней за деньгами завернулась малознакомая девушка по имени Анна Луцюк. А нужны ей они, чтобы заплатить "женщине, которая энергетически поддерживает" ее любимого, находящегося в зарубежной больнице в коме. В обмен за деньги – эта женщина "шлет ему энергию, чтобы он жил".

Сообщение в Сети

Надежда выяснила что деньги в долг Анна попросила еще у, как минимум, 25 ее знакомых.

На странице женщины указано: "Мое имя Анна Фесун! Я есть Богородица!" В разделе о себе пишет, что является воплощением "богородицы - матери Вселенной, исцеляет людей, семьи, Землю и возрождает жизнь".

Информации о ней добавили и пользователи - в комментариях и сообщениях о ней: Фесун 38 лет, она из Золотоноши Черкасской области, училась в Киеве. Здесь осталась и вместе с братом, когда-то была владелицей двух кафе. Как режиссер сняла документальную ленту об украинском писателе Тарасе Прохасько. По информации из Единого государственного реестра судебных решений, есть несколько дел где указано, что Фесун должен уплатить сотни тысяч гривен долгов.

Оказалось, что 14 лет назад она была героиней одного из сюжетов ТСН о социальной услуге для детей сирот из интерната "Дети на выходные". На тот момент ей было 24 года. Анна занималась девочкой из детского дома почти год и тогда объясняла это так - хотела делать мир лучше.

Свой духовный путь Фесун, согласно же ее сообщениям в соцсетях, она начала в 2018 и начала называть себя целительницей.

"Круг жизни" - так она называла церемонии, на которых якобы исцеляла „глубинные раны и родовые травмы“, налаживала „связи человека с его родом и духом“. И за свои услуги, по информации "Украинской правды", которая тоже опубликовала материал о Фесун, брала 8800 гривен. А "богородицей" себя провозгласила в начале полномасштабного вторжения.

Анна Фесун

Потерпевшая отказалась общаться с ТСН

Журналисты ТСН пытались связаться с Анной Луцюк, с которой и началась вся история, впрочем общаться с журналистами она отказалась и запретила делать это своим родным. Правда, о своем возлюбленном, на которого просила деньги, писала в комментариях под различными сообщениями в соцсетях - зовут Дирк Альтйоханн.

По ее словам, он военнослужащий Иностранного легиона, который участвовал в спецоперации в Крынках на Херсонщине. Там надышался газами. На этом в хронологии событий - есть пробел, но по словам Анны, в кому он впал уже на лечении в Германии. Как туда попал и в каком состоянии неизвестно.

Журналисты нашли единственную фотографию Дирка. А также узнали - ни одно из подразделений Интернационального легиона, пресофицеры и бойцы не знают о существовании бойца по имени Дирк. Более того - Иностранный легион участия в операции в Крынках не принимал. Это подтверждают и другие военные в комментариях под заметкой журналиста Богдана Логвиненко.

В комментариях под этим сообщением Анна опровергает все подозрения и защищает Фесун.

Под заметкой Богдана Логвиненко появилась и Юлия Луцюк - сестра Анны и подтвердила, что Фесун за свои услуги брала деньги и ради этого ее сестра брала кредиты в банках и имеет долги, которые гасил их отец-военный.

Какая реакция Анны Фесун

ТСН пыталась получить комментарий от Анны Фесун. Впрочем, ни на звонки, ни на сообщения в соцсетях она не отвечает.

Не охотно с журналистами общаются и родители Фесун на ее родине в Золотоноше Черкасской области.

На своей странице в соцсети Фесун обратилась к журналисту Богдану Логвиненко, обвинила его во лжи и травле ее и ее родных.

Обвинение по поводу вымогательства денег у жен военнослужащих опровергает и жалуется на угрозы со стороны неизвестных: "То, что мы переживаем сейчас этот ад из-за безопасности своих родных, не из-за войны, с войной я знаю, как справиться, как защитить я волнуюсь из-за угроз и моих мысли как спасти родных от хейта".

Анна Фесун

Сколько пострадавших

Всего известно о пяти пострадавших, говорят журналисты. По информации ТСН, в правоохранительных органах пока нет никакого заявления о мошенничестве, совершенное Анной Фесун. Поэтому доказать или опровергнуть подозрения относительно ее действий, говорят юристы.

"Доказать на практике мошенничество очень не просто. Такое происходит по заявлению потерпевшего лица. Если не обращались, значит платили средства добровольно. Соответственно она не злоупотребляла их доверием", — говорит адвокат Анна Даниеэль.

Эта история получила большой резонанс в социальных сетях. В многочисленных комментариях под сообщениями пользователи делятся собственными подобными историями. И сетуют, что сейчас из-за войны очень много уязвимых, растерянных людей и этим пользуются мошенники. Так что призывают быть осторожными и бдительными, особенно когда за свои услуги разные псевдоцелители просят большие деньги.

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