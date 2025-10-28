В Украине женщина украла кофе за 7,60 грн: суд принял неожиданное решение

В Украине осудили женщину из-за кражи кофе / © pixabay.com

Реклама

В Тернопольской области судили женщину за кражу кофе за 7,60 грн. Суд решил ограничиться устным предупреждением.

Об этом говорится в постановлении Збаражского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, безработная женщина 7 сентября 2025 года в одном из магазинов украла кофе эспрессо в стаканчике, стоимостью 7, 60 грн.

Реклама

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

На заседание суда жительница Тернопольщины не пришла, однако подала заявление, в котором признала вину и раскаялась.

В материалах дела говорится, что нехватку кофе обнаружили на следующий день во время ревизии. Поэтому подсудимую обвинили в мелкой краже.

«При наложении административного взыскания судья учитывает характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, учитывая при этом такие смягчающие обстоятельства как то, что она впервые привлекается к административной ответственности, признает свою вину, а потому считаю возможным освободить ее от административной ответственности за малозначительностью, ограничившись устным замечанием в порядке ст. 22 КУоАП», — говорится в объяснении суда.

Поэтому женщину признали виновной, однако из-за малозначимости преступления освободили от ответственности, ограничившись устным замечанием.

Реклама

Напомним, в Полтаве мужчина будет сидеть в тюрьме из-за кражи дезодоранта