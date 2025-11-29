В Украине женщина выиграла суд с помощью ChatGPT

Женщина выиграла суд с помощью ИИ / © pixabay.com

Реклама

Жительница Одессы Александра Корень решила сэкономить на услугах юриста и выиграла судебный спор, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта. Она использовала чат GPT для составления искового заявления и разобралась с работой системы «Электронный суд».

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Как ИИ помогал женщине работать

Александра Корень объясняет: решила обойтись без адвоката, поскольку ее дело не было слишком сложным — продление срока подачи заявления на наследство. Она неделю сидела по ночам, составляя исковое заявление самостоятельно. Впрочем, признается, это было непросто.

Реклама

«Очень такой колоссальный труд, но я умею сосредотачиваться на текстах на больших объемах, и вот когда мой ребенок уже ложился спать, я уже садилась и делала это», - говорит Александра Корень, истец.

Именно искусственный интеллект (ИИ) подсказал женщине попробовать использовать новую систему:

«Он мне подсказал, что можно обратиться через электронный суд», — говорит она.

В итоге Александра подсчитала, что сэкономила около тысячи долларов, потратившись только на подписку чата GPT и судебный сбор. В работу она, по ее мнению, и ее виртуальный помощник вложились поровну. Однако, чтобы ИИ не придумывал несуществующих законов, его приходилось постоянно контролировать.

Реклама

Первая попытка была неудачной

В суде подтверждают: успех пришел не сразу.

«Первое заявление, с которым обратилась сторона, оно вообще не соответствовало требованиям искового заявления. В основном, если не квалифицировано подготовленное исковое заявление, то в удовлетворении может быть отказано», — говорит Игорь Бобуйок, судья-спикер Хаджибейского районного суда города Одессы.

Настоящий юрист такой ошибки не допустил бы, уверен адвокат Александр Муконин:

«Искусственный интеллект часто выдумывает. Скажем так, такая украинская поговорка: дешевая рыбка, плохая уха, применять искусственный интеллект».

Реклама

Юрист отмечает: обращаться за помощью к ИИ можно только в несложных случаях. Иначе последствия могут быть фатальными.

Победа и отсутствие запретов

В случае Александры все сработало. После того, как суд вернул дело, она исправила ошибку, и судья принял решение в ее пользу.

О том, что иск составлен с помощью искусственного интеллекта, в суде не подозревали. Впрочем, говорят, пока никаких ограничений на этот счет нет.

В суде отмечают, что из-за высокой стоимости услуг юристов, особенно во время большой войны, все больше людей отказываются от адвокатов. Впрочем, нашествия заявлений от искусственного интеллекта здесь не ожидают.

Реклама

Судьи предупреждают: об успешном использовании виртуальных помощников рассказывают только те, кто выиграл. Заменить настоящих юристов ИИ пока не в состоянии.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Искусственный интеллект помог одесситке выиграть суд