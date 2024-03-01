В Украине женщины могут бесплатно научиться управлять грузовиком: что известно

В Украине растет количество женщин, желающих научиться управлять грузовиком. Теперь все могут учиться бесплатно, специальную программу финансирует правительство Швеции. Поэтому каждая женщина из любого региона Украины может заполнить анкету и подать заявку.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Ковцун.

Как учат управлять грузовиком

Ирина рассказывает, что в тренировочном лагере живет последние две недели, ведь ежедневно учится управлять грузовиком. Она, как и еще 11 девушек, участницы специальной программы по которой учат водить грузовики. Программа бесплатная и финансируется шведским правительством. Для участия нужно было заполнить специальную заявку, поэтому она прошла отбор и оставила на несколько недель работу дежурной в метро чтобы осваивать новую профессию.

Ирина

Каждый день Ирина продолжает учиться и после 20 часов за рулем говорит – легко справляется с несколькотонным автомобилем. Рассказывает, что когда решилась на такое обучение многие знакомые ее отказывали, ведь не верили, что она справится.

Ирина за рулем грузовика

Виктория из Ивано-Франковска и вождение грузовика с начала полномасштабной войны стало для нее обязательным умением.

"Нужно было съездить за границу за гуманитарной помощью для военных, тогда вот возникла мысль, что я буду учиться, потому что это есть необходимость", - говорит она.

Ее сын сейчас на фронте, а она волонтерит. Говорит все близкие и друзья ее поддержали. По специальности Виктория бухгалтер. Впрочем говорит, если придется она готова сменить профессию, чтобы помогать армии.

Украинки могут получить работу после обучения

Женщины из разных уголков Украины приезжают в лагерь, чтобы учиться на практике. Кроме обучения вождению у них были тренинги по домедицинской помощи и сессии с психологами, а также экскурсии на предприятия, где нужны водители грузовиков. Руководитель проекта рассказывает, что в этом году планируют выпустить не менее трех сотен новых специалистов по вождению грузовиков.

"Главное условие, чтобы мотивированные дальше пойти работать. Именно профессия водитель грузового авто может помочь в любых индустриях на сейчас, потому что логистика - это такие наши вены и артерии страны, и я думаю, что это очень важно", - говорит Ева Татарова - программный менеджер учебного проекта.

После завершения обучения вождению девушки идут на практический экзамен и получат права категории С.

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