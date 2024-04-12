В Украине женщины могут получить грант от государства: кто претендует и какие условия

Менторская программа для женщин, имеющих статус внутренне перемещенного лица, или состоят в браке с военнослужащим или ветераном помогает приобрести деловых, управленческих и маркетинговых навыков. После семинаров женщины могут подать бизнес-план, чтобы получить грант от государства на открытие собственного дела.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Психотерапевт Ирина в Киев из родного Луганска переехала еще в 2014 году. Продолжала работать по специальности и мечтала открыть свой психотерапевтический центр. Теперь эту мечту можно увидеть.

Ирина была одной из тех, кто подал бизнес-план на получение гранта по программе микрогрантов для развития бизнеса. Она знала, чего хочет, но не очень представляла – как это сделать.

Ирина

Женщина знала, что может претендовать на получение гранта. Переселенка, мужчина воюет. Но управленческих знаний не хватало. Так что составить бизнес-план, презентовать его, посчитать сколько нужно средств, получить деловые и маркетинговые навыки — в этом пригодилась "Менторская программа для женщин".

"Составить действительно хороший план, действительно выкростилизовать свою идею, получить средства, как от государственной программы, так в том числе и от международных партнеров, и воплотили свои мечты в жизнь", — говорит народная депутат Леся Забуранная.

Ирина была среди тех, кто стремился открыть свой бизнес и уже получил грант. В общей сложности 18 женщин, которых называют первой волной. Во вторую уже зарегистрировались более 200 желающих. Идеи, проекты и суммы – разные.

"Количество средств зависит не от бизнеса, а от количества рабочих мест. Если ты создаешь 1 рабочее место до 150 тысяч гривен, если это 2 – 250 тысяч гривен, если ты жена участника боевых действий, ты может получить даже 500 тысяч гривен", — говорит депутат Киевского городского совета Юлия Ярмоленко.

Все они считают себя единственным экономическим фронтом. Так что кураторы проекта ожидают, что третья волна будет еще больше.

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