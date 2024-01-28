В Украине женщины осваивают "мужские профессии": какую работу предлагают им и на какие специальности есть спрос

Украинки рассказали, как осваивают те профессии, где раньше в основном работали мужчины.

В Украине растет средняя зарплата, в прошлом году ее размер достиг 17 937 гривен. Однако в Украине и дальше дефицит специалистов, ведь люди выехали за границу, а многие мужчины стали на защиту Украины. Поэтому предприятия и компании привлекают к работе, которую традиционно считали мужской, женщин. Они проходят специальное обучение, чтобы получить новую профессию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун

Татьяна Мордач – единственная в Украине женщина водолаз-сапер

Татьяна Мордач - единственная в Украине женщина водолаз-сапер. Ранее Татьяна занималась полиатлоном: бегом, стрельбой и плаванием. Но ей захотелось большего: поэтому выучилась на водолаза-спасательницу.

Под водой работать очень трудно, особенно в мутной воде. Каждое неосторожное движение может привести к трагедии. Да и снаряжение водолаза-сапера весом в несколько десятков килограммов. Впрочем, Татьяну это не пугает. Она говорит: россияне буквально усеяли Украину смертоносным железом. Поэтому кому, как не саперам, спасать людей от этой опасности. Хотя боевых заданий у Татьяны пока не было, но готова, уверяет, выехать - по первому же вызову.

Татьяна Мордач

"Мы каждый день совершенствуем свои навыки, умение правильно работать под водой, умение правильно обнаруживать взрывоопасные предметы, их поднимать на поверхность", – говорит Татьяна.

В Украине есть потребность в рабочих специальностях

Эксперты говорят: женщин, которые овладевают профессиями, которые традиционно считались преимущественно мужскими - будет все больше. Соответствующая тенденция активно прослеживается именно с начала большой войны. И касается это почти всех сфер деятельности.

"Например, заправщики на АЗС. Было определенное время, когда это была чисто мужская работа. Сейчас это уже не так однозначно. Агросектор - там очень сейчас мы фиксируем пересмотр своих определенных стандартов и подходов, которые были до полномасштабного вторжения", - говорит HR-директор сервиса по поиску работы Татьяна Кипиани.

Объяснение простое: несколько миллионов человек выехали за границу. Кто-то - оказался в оккупации. часть мужчин стали на защиту страны. По разным подсчетам, Украина потеряла до трети рабочего потенциала. В то же время, экономика понемногу оправляется от потрясений. Количество вакансий увеличивается.

Работодатели нуждаются в рабочих руках. Особенно, в рабочих профессиях. Главное для них теперь - не пол или возраст потенциального сотрудника, а квалификация, стрессоустойчивость и желание работать.

Женщины в Украине меняют квалификацию

В Государственном центре занятости подсчитали: 75 процентов из тех, кто имеет статус зарегистрированных безработных - это именно женщины. И они в активном поиске официального заработка.

Чтобы трудоустроиться, часто им приходится проходить переквалификацию. Охотно берутся за работу, на первый взгляд не присущую женщинам, но где есть вакансии. Зарплату в основном получают наравне с мужчинами.

"У нас например по ваучерной программе 77 женщин выбрали профессию тракториста-машиниста сельского хозяйства. У нас еще женщина, которая выбрала профессию машиниста электровоза", - говорит заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Елена Мельник

Во Львовской области женщина учится управлять трактором, чтобы обрабатывать землю

Ольга Дзвоник половину жизни проработала младшей медсестрой. А ныне – совершенствует навыки управления трактором.

Ольга Колокольчик

Когда-то ее этому уже учил папа, но он умер. Теперь Ольга хочет получить соответствующую категорию. Потому что у женщины есть земля, а обработать некому. В родном селе на Львовщине сейчас даже за деньги нанять профессионального тракториста - трудно, поэтому и решила: сможет справиться сама.

"Много наших ребят на войне, которые и ранены, и воюют. В сельской местности некого нанять", - говорит Ольга.

Зарабатывать деньги, обрабатывая поля другим, Ольга пока не планирует. Но говорит: все может быть, если вдруг потеряет работу. Кстати, учится женщина бесплатно, потому что получила специальный ваучер от центра занятости.

Осваивают женщины сейчас активно еще и такие профессии, как электрогазосварщик, электромонтер и водители погрузчика - электрокара. Причем, находят себе работу даже на крупных предприятиях, где раньше работали в основном мужчины.

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Напомним, воин ВСУ 46 дней провел в окружении и отражал атаки оккупантов.

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