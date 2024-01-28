В Украине женщины осваивают "мужские профессии": какую работу предлагают им и на какие специальности есть спрос

Украинки рассказали, как осваивают те профессии, где раньше в основном работали мужчины.
В Украине растет средняя зарплата, в прошлом году ее размер достиг 17 937 гривен. Однако в Украине и дальше дефицит специалистов, ведь люди выехали за границу, а многие мужчины стали на защиту Украины. Поэтому предприятия и компании привлекают к работе, которую традиционно считали мужской, женщин. Они проходят специальное обучение, чтобы получить новую профессию.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун
Татьяна Мордач – единственная в Украине женщина водолаз-сапер
Татьяна Мордач - единственная в Украине женщина водолаз-сапер. Ранее Татьяна занималась полиатлоном: бегом, стрельбой и плаванием. Но ей захотелось большего: поэтому выучилась на водолаза-спасательницу.
Под водой работать очень трудно, особенно в мутной воде. Каждое неосторожное движение может привести к трагедии. Да и снаряжение водолаза-сапера весом в несколько десятков килограммов. Впрочем, Татьяну это не пугает. Она говорит: россияне буквально усеяли Украину смертоносным железом. Поэтому кому, как не саперам, спасать людей от этой опасности. Хотя боевых заданий у Татьяны пока не было, но готова, уверяет, выехать - по первому же вызову.
"Мы каждый день совершенствуем свои навыки, умение правильно работать под водой, умение правильно обнаруживать взрывоопасные предметы, их поднимать на поверхность", – говорит Татьяна.
В Украине есть потребность в рабочих специальностях
Эксперты говорят: женщин, которые овладевают профессиями, которые традиционно считались преимущественно мужскими - будет все больше. Соответствующая тенденция активно прослеживается именно с начала большой войны. И касается это почти всех сфер деятельности.
"Например, заправщики на АЗС. Было определенное время, когда это была чисто мужская работа. Сейчас это уже не так однозначно. Агросектор - там очень сейчас мы фиксируем пересмотр своих определенных стандартов и подходов, которые были до полномасштабного вторжения", - говорит HR-директор сервиса по поиску работы Татьяна Кипиани.
Объяснение простое: несколько миллионов человек выехали за границу. Кто-то - оказался в оккупации. часть мужчин стали на защиту страны. По разным подсчетам, Украина потеряла до трети рабочего потенциала. В то же время, экономика понемногу оправляется от потрясений. Количество вакансий увеличивается.
Работодатели нуждаются в рабочих руках. Особенно, в рабочих профессиях. Главное для них теперь - не пол или возраст потенциального сотрудника, а квалификация, стрессоустойчивость и желание работать.
Женщины в Украине меняют квалификацию
В Государственном центре занятости подсчитали: 75 процентов из тех, кто имеет статус зарегистрированных безработных - это именно женщины. И они в активном поиске официального заработка.
Чтобы трудоустроиться, часто им приходится проходить переквалификацию. Охотно берутся за работу, на первый взгляд не присущую женщинам, но где есть вакансии. Зарплату в основном получают наравне с мужчинами.
"У нас например по ваучерной программе 77 женщин выбрали профессию тракториста-машиниста сельского хозяйства. У нас еще женщина, которая выбрала профессию машиниста электровоза", - говорит заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.
Во Львовской области женщина учится управлять трактором, чтобы обрабатывать землю
Ольга Дзвоник половину жизни проработала младшей медсестрой. А ныне – совершенствует навыки управления трактором.
Когда-то ее этому уже учил папа, но он умер. Теперь Ольга хочет получить соответствующую категорию. Потому что у женщины есть земля, а обработать некому. В родном селе на Львовщине сейчас даже за деньги нанять профессионального тракториста - трудно, поэтому и решила: сможет справиться сама.
"Много наших ребят на войне, которые и ранены, и воюют. В сельской местности некого нанять", - говорит Ольга.
Зарабатывать деньги, обрабатывая поля другим, Ольга пока не планирует. Но говорит: все может быть, если вдруг потеряет работу. Кстати, учится женщина бесплатно, потому что получила специальный ваучер от центра занятости.
Осваивают женщины сейчас активно еще и такие профессии, как электрогазосварщик, электромонтер и водители погрузчика - электрокара. Причем, находят себе работу даже на крупных предприятиях, где раньше работали в основном мужчины.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 за 26 января 2024 | Новости Украины
Напомним, воин ВСУ 46 дней провел в окружении и отражал атаки оккупантов.
Читайте также: