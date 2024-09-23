В Украине женщины осваивают новые специальности: какие есть рабочие места

Женщины осваивают новые специальности.
Женщины все больше осваивают профессии, которые раньше считались сугубо мужскими. Переквалификация – это шаг вынужденный. Мужчины уходят на фронт.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как в Украине женщины овладевают новыми профессиями
Из-за воздушных атак россиян на энергообъекты, спрос на солнечную генерацию в Украине вырос в разы. Чтобы иметь свет, солнечные панели ставят на школы, больницы, жилые дома, котельные и водоканалы. И все это - надо не только раз поставить, но и дальше обслуживать. Поэтому в Украине набрали на обучение первых монтировщиц солнечных электро-станций. Главное требование к кандидаткам - это иметь техническое образование.
Учебный процесс монтировщиц СЭС состоит из нескольких этапов. Следует научиться пользоваться экипировкой. Уметь монтировать панели на разных типах крыш и разбираться в терминологии. С инициативой учить девушек - монтировщиц СЭС выступили в неправительственной организации. Они устанавливают солнечные станции на объектах критической инфраструктуры. И столкнулись с дефицитом кадров. А дальше будет еще сложнее.
Нехватка рабочих рук в тылу - огромная проблема, которая появилась от полномасштабного вторжения. Когда мужчин мобилизуют, то женщины могут пойти на их места - поняла Юлия. Она руководитель компании, которая дает в аренду строительную технику с операторами.
"Я понимала, что ребят все больше на фронт. Надо успеть передать опыт. Надо успеть обучать
девушек", - говорит она.
Девушек учат управлять экскаваторами и погрузчиками. Инструктор - операторками доволен.
Нина сегодня крутит руль телескопического погрузчика. Отрабатывает плавный ход и разравнивание грунта. Искренне смеется и признается, что она сейчас в декретном отпуске. У нее трое детей и самой маленькой - год.
Мария на экскаваторе сейчас учится работать передним ковшом. У нее личная мотивация идти оператором.
"Хотелось что-то изменить кардинально в жизни. Боль потери за братом и страх за сына, что на передовой. Меня истощили", - говорит женщина.
Вот такой тренировочный лагерь длится девять недель. Кроме теории и практика, операторки проходят еще и курс тактической медицины. Учатся накладывать турникет, зашивать открытые раны и извлекать людей из-под обломков. Для участниц все это бесплатно. Главное требование - после выпуска, пойти работать по специальности.
Предприятия сталкиваются с нехваткой работников
По исследованию Минэкономики почти каждое второе предприятие столкнулось с трудностями при заполнении вакансий в 2024 году. Основными причинами нехватки рабочих рук называют – мобилизацию (67%) и миграцию (54%).
Нехватку кадров ощущают в столичном метрополитене — здесь не хватает электриков, экскаваторщиков, токарей и слесарей. А чтобы заполнить вакансии машинистов, стали набирать машинисток.
Одна из женщин уже работает. Другие – учатся. Учеба длится до 11 месяцев. Здесь и теория, и обучение на тренажере.
Главное требование – иметь отличное здоровье. И поэтому здешних работников — ветеранов почти не могут взять на ту же должность. В метрополитене планируют переквалифицировать своих же рабочих, которые вернутся с войны.
Такая схема будет работать и на государственном уровне.
Министерство экономики вместе с центрами занятости обещают усиливать центры профтехобразования. Их цель – количество специалистов рабочих профессий увеличить в десять раз.
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