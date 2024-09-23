В Украине женщины осваивают новые специальности: какие есть рабочие места

Женщины все больше осваивают профессии, которые раньше считались сугубо мужскими. Переквалификация – это шаг вынужденный. Мужчины уходят на фронт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как в Украине женщины овладевают новыми профессиями

Из-за воздушных атак россиян на энергообъекты, спрос на солнечную генерацию в Украине вырос в разы. Чтобы иметь свет, солнечные панели ставят на школы, больницы, жилые дома, котельные и водоканалы. И все это - надо не только раз поставить, но и дальше обслуживать. Поэтому в Украине набрали на обучение первых монтировщиц солнечных электро-станций. Главное требование к кандидаткам - это иметь техническое образование.

Учебный процесс монтировщиц СЭС состоит из нескольких этапов. Следует научиться пользоваться экипировкой. Уметь монтировать панели на разных типах крыш и разбираться в терминологии. С инициативой учить девушек - монтировщиц СЭС выступили в неправительственной организации. Они устанавливают солнечные станции на объектах критической инфраструктуры. И столкнулись с дефицитом кадров. А дальше будет еще сложнее.

Женщины становятся монтировщицами СЭС

Нехватка рабочих рук в тылу - огромная проблема, которая появилась от полномасштабного вторжения. Когда мужчин мобилизуют, то женщины могут пойти на их места - поняла Юлия. Она руководитель компании, которая дает в аренду строительную технику с операторами.

"Я понимала, что ребят все больше на фронт. Надо успеть передать опыт. Надо успеть обучать

девушек", - говорит она.

Девушек учат управлять экскаваторами и погрузчиками. Инструктор - операторками доволен.

Нина сегодня крутит руль телескопического погрузчика. Отрабатывает плавный ход и разравнивание грунта. Искренне смеется и признается, что она сейчас в декретном отпуске. У нее трое детей и самой маленькой - год.

Мария на экскаваторе сейчас учится работать передним ковшом. У нее личная мотивация идти оператором.

"Хотелось что-то изменить кардинально в жизни. Боль потери за братом и страх за сына, что на передовой. Меня истощили", - говорит женщина.

Вот такой тренировочный лагерь длится девять недель. Кроме теории и практика, операторки проходят еще и курс тактической медицины. Учатся накладывать турникет, зашивать открытые раны и извлекать людей из-под обломков. Для участниц все это бесплатно. Главное требование - после выпуска, пойти работать по специальности.

Предприятия сталкиваются с нехваткой работников

По исследованию Минэкономики почти каждое второе предприятие столкнулось с трудностями при заполнении вакансий в 2024 году. Основными причинами нехватки рабочих рук называют – мобилизацию (67%) и миграцию (54%).



Нехватку кадров ощущают в столичном метрополитене — здесь не хватает электриков, экскаваторщиков, токарей и слесарей. А чтобы заполнить вакансии машинистов, стали набирать машинисток.

В Украине женщины овладевают теми специальностями, которые ранее считались "Мужскими"

Одна из женщин уже работает. Другие – учатся. Учеба длится до 11 месяцев. Здесь и теория, и обучение на тренажере.

Главное требование – иметь отличное здоровье. И поэтому здешних работников — ветеранов почти не могут взять на ту же должность. В метрополитене планируют переквалифицировать своих же рабочих, которые вернутся с войны.

Такая схема будет работать и на государственном уровне.

Министерство экономики вместе с центрами занятости обещают усиливать центры профтехобразования. Их цель – количество специалистов рабочих профессий увеличить в десять раз.

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