В Украине жестоко убит еще один подросток: все подробности преступления — обзор

В Черкасской области забили до смерти 17-летнего юношу и спрятали его тело, прикопав в поле. Правоохранители уже задержали двоих подозреваемых. Как оказалось – это не первое преступление, которое они совершили. Жители села шокированы такими зверствами и стали говорить правду.

О подробностях жуткого убийства рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Забили до смерти и прикопали

Тело 17-летнего Вадима Редька полиция обнаружила поздно вечером 4 апреля в поле возле села Набутов, что на Корсунщине. Он исчез накануне. Тогда же мать и обратилась в полицию.

Как написала мать погибшего, семья переехала в село Набутов Черкасской области из Краматорска. Мужчина пошел служить в ряды ВСУ. В ночь на 4 апреля сын пошел гулять и больше домой не вернулся. На следующий день ей сообщили, что сына больше нет.

“Люди добрые! В моей семье случилось большое горе — двое извергов жестоко убили моего 17 летнего сына. Мы переселенцы из Краматорска, а вот уже два года проживаем в селе Набутов Черкасского района Черкасской области. Именно отсюда мой муж ушел в ВСУ. В ночь с 3 на 4 апреля мой сын ушел гулять. И больше домой не вернулся. На другой день мне сообщили, что моего сына больше нет в живых. Я боюсь, что мое дело может быть не раскрыто и забыто, а виновные не понесут наказание. Поэтому обращаюсь к каждому из вас! Подскажите, пожалуйста, контакты людей, органов, организаций, телепрограмм, которые бы предали делу огласку и помогли правосудию”, — написала женщина в Facebook.

В сообщении черкасской полиции говорится, что пропавший юноша был зверски убит, а к совершению этого преступления причастны двое местных парней — 18-летний Андрей Гончар и 20-летний Богдан Ященко. Тело подростка злоумышленники засыпали землей.

"По данным следствия, накануне они вместе с потерпевшим употребляли алкогольные напитки. На почве неприязненных отношений возник конфликт, переросший в драку. Двое ребят жестоко избили несовершеннолетнего, что привело к его смерти. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, они увезли тело потерпевшего в поле и прикопали”, — сообщили в полиции.

Люди стали говорить

В селе история с убийством подростка поставила людей на уши и они стали говорить то, о чем молчали раньше. Оказалось, что это не первое преступление одного из подозреваемых. В частности, жительница села Ирина, написала в своих соцсетях про еще одно убийство, якобы совершенное Гончаром. От подробностей волосы становятся дыбом.

В правоохранительных органах подтверждают, что на сегодняшний день по Гончару, которому всего восемнадцать, уже есть два дела, которые до сих пор слушают в судах, но эти производства не связаны с убийством человека. Первое касается статьи 125-й (преднамеренное легкое телесное повреждение), при этом она была переквалифицирована из более жесткой 121-й (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). И статья 186-я – грабеж. К моменту совершения преступлений Гончар был несовершеннолетним. Пока в обоих делах решения еще не приняты.

По делу об убийстве Вадима Редька суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Жители села и мать убитого парня боятся, что подозреваемые избежат наказания, поэтому просят максимального распространения и огласки этой истории.

Убийство на фуникулере в Киеве

Напомню, недавно украинское общество всколыхнула новость об еще одном убийстве. 16-летнего юношу толкнули на станции фуникулера в Киеве, он налетел на стекло, перерезавшее ему горло. Видео с места трагедии попало в Сеть.

Подозреваемый в убийстве почти сразу был задержан. Им оказался Артем Косов – военнослужащий, водитель Управления Государственной охраны Украины.

9 апреля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Артема Косова обвиняют в умышленном убийстве. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "НОВОЕ ЖЕСТКОЕ УБИЙСТВО ПОДРОЙКА: история, от которой муравьи по коже!"

Напомним, в городе Ананьев Одесской области 16-летний подросток убил мать за отказ в карманных деньгах и 7-летнюю сестру и пошел гулять.

Читайте также: