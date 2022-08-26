В Украине зимой продуктов хватит, но заплатить за них придется еще больше: специалисты спрогнозировали на сколько

Продовольственный кризис Украине не грозит, на полках в магазинах будут доступны все продуктовые позиции, уверяют в правительстве.

По прогнозам специалистов, продовольствия хватит до следующего посевного сезона. А вот с ценами будет сложнее – они вырастут, говорится в ТСН.

В селе, что на Волыни женщины известны как народный любительский коллектив «Терница», кроме того, что поют вместе, хозяйки и банки помогают замучивать друг друга. Цены на осень убеждены, снова будут расти. Поэтому, вместе банок закроют больше. Инфляцию будут преодолевать домашней консервацией. "Будем делиться, надо будет и ребятам отсылать", — говорят они.

До конца года инфляция потребительских цен составит более 30%, это прогноз Национального банка Украины. Причина этому – полномасштабное вторжение России.

«До конца года мы будем наблюдать еще дальнейший рост цен. К сожалению. Основной фактор – это вооруженная агрессия против Украины и пока этот фактор не будет преодолен и соответственно ценовая ситуация не развернется», – говорит директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Сегодня инфляция в стране уже пересекла отметку в 20 процентов. С начала года автомобильное топливо выросло более чем на 70 процентов. Продукты питания в цене поднялись на 30. Но если стоимость горючего сейчас стоит на месте, то с едой – сложнее. Осенью продукты будут дорожать и дальше. «На базовые продукты очевидно, что если и будет рост, то он будет значительно меньше, чем на импортный. Вообще, в мире идет инфляция, то есть это вопрос не только в стоимости гривны, это вопрос также глобальной инфляции», — убеждает экономист Тарас Качка.

Несмотря на ожидаемые повышения цен, инфляционного шока у населения не будет. Его пик, по словам специалистов, уже прошел. Более того, ситуация не будет ухудшаться, со временем экономический кризис удастся преодолеть. Правда, разве что при условии прекращения активных боевых действий. «Постепенно темпы инфляции будут снижаться, в частности будут немного больше 20 процентов 24 года и возможно в 25 году, по нашим оценкам мы придем к цели 5 процентов. То есть, с устранением этого фактора агрессии будет определенный разворот ценовой тенденции», — добавляет Лепушинский.

Не на камеру в Нацбанке намекают и о возвращении к курсу довоенного доллара. Но все зависит, как быстро мы победим врага. Но не сомневаются в преодолении кризиса поющие хозяйки. Инфляцию, уверены, переживем и преодолеем. Только бы поскорее разбить россиян.

Читайте также:

На Закарпатье стратегический объект превратился в стихийную свалку: активисты взялись это исправить

Работодатели будут наказывать многотысячными штрафами за вакансии с требованиями по возрасту или полу.

Из-под обстрелов в Николаевской области эвакуировали несколько сотен коров, не обошлось без жертв