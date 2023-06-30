В Украине значительно подорожает топливо: что ждет водителей и аграриев с 1 июля (видео)

По прогнозам экспертов стоимость дизеля и бензина в середине лета вырастет в среднем на 6-10 гривен. Подорожание происходит из-за возвращения довоенных таможенных акцизов и НДС на топливо.

С 1 июля в Украине дорожает топливо. По замыслу представителей власти, рост налогов должен стать дополнительным источником наполнения государственного бюджета, который из-за войны чрезвычайно дефицитен.

Однако не обойдется и без негативных последствий — от подорожания услуг и товаров до возвращения топливного бизнеса в тень. Но прежде негативное влияние этого решения ощутят украинские аграрии, которые уже начали собирать урожай. Подорожание топлива обязательно скажется на цене продовольствия.

Это в свою очередь спровоцирует новую волну "махинаторов", которым в Украине удается зарабатывать около 30 миллионов гривен ежемесячно на фальсифицированном топливе. ТСН показала один из таких цехов.

Фото: ТСН

На этом подпольном нефтеперерабатывающем заводе фигуранты производили до 500 тонн фальсифицированного топлива в месяц. Сбывали его через сеть подконтрольных АЗС и получали сверхприбыли. Во время обысков у дельцов изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования на почти 95 млн грн, а также более 110 млн грн наличных в разной валюте.

Следует отметить, что только в этом году оперативники разоблачили с десяток преступных групп, занимавшихся "схематозами" в топливном секторе. И таких примеров будет больше, потому что топливо снова дорожает.

Акцизный налог возвращается: как это повлияет на цену топлива

С 1 июля этого года Рада отменяет единый налог 2% и частично мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

Эксперты рынка нефтепродуктов говорят, что в результате больше всего подорожает бензин — на 10-11 грн за литр, дизтопливо прибавит в стоимости 6-7 гривен, меньше всего подскочит автогаз – на 2-3 гривны.

Власти объясняют этот шаг потребностью наполнения чрезвычайно дефицитного госбюджета. В то же время эксперты прогнозируют увеличение количества налоговых уклонистов.

"Ничего хорошего это не дает, потому что увеличение налогового давления является катализатором всевозможных схем уклонения от налогов", – убежден эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Как подорожание топлива повлияет на цену продовольствия

В Украине сейчас началась пора жатвы. Однако закупить топливо на весь период сбора урожая для украинских аграриев почти нереально. Деньги появятся только после продажи зерна. Однако топливо дорожает уже сейчас — в самый разгар сбора зерновых.

Это обязательно скажется на цене продовольствия, логистике, пассажирских перевозках. Топливо составляет существенную долю затрат для многих товаров и услуг.

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Экономист Дмитрий Горюнов в своих прогнозах осторожно оптимистичен, потому что топливо в Украине в этом году подешевело на 15 процентов. А украинская экономика в условиях войны уже видела ценники за 50 гривен за литр. Поэтому нынешняя компания по подорожанию топлива прибавит менее одного процента к инфляции этого года – прогнозирует эксперт.

"Три четвертых процента к общей инфляции не выглядит как супер много. В прошлом году топливо подорожало на 75 процентов, а инфляция прошлогодняя была почти 27 процентов", — рассказывает Горюнов.

В то же время, на украинских заправках пока особого ажиотажа нет, однако теперь все заправляют авто "до полного" — на всякий случай.

Бак до полного с 1 июля будет стоить в среднем на 500 гривен дороже. Но резкое уменьшение спроса на АЗС не прогнозируется. Как и резкое подорожание. Топливо, которое уже завезли в Украину новыми таможенными налогами, не облагается, только НДС. Поэтому движение ценников будет, скорее всего, медленным, чтобы не шокировать украинских водителей.

Напомним, несмотря на отмену единого налога 2% 29 июня 2023 года, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №8025 о привлечении донорских средств международных партнеров для сельского хозяйства и экспорта агропродукции во время военного положения.

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